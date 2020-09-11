Новости
На 14 гипергалинных водоемах Алтайского края ученые провели гидробиологические съемки. Фото пресс-службы ВНИРО

В алтайских озерах растут запасы артемии

На 14 гипергалинных водоемах Алтайского края ученые провели гидробиологические съемки. Почти во всех обследованных озерах наблюдалось развитие популяций артемии.

Экспедицию провели сотрудники Алтайского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии с 10 по 25 августа. Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, были обследованы семь водоемов по литоральным участкам: мелководные озера Ломовое, Кочковатое, Йодное, Живописное, Узенькое, Горносталево, Танатар I. Еще на семи водоемах работы провели с помощью маломерного моторного судна – это озера Кулундинское, Кучукское, Большое Яровое, Малое Яровое, Большое Шкло, Малое Шкло, Малиновое.

На всех водоемах отобрали пробы фито-и зоопланктона, на гидрохимический состав взяли пробы грунта, а также образцы артемии (на стадии цист). Яйца рачка собирали при наличии их скоплений на поверхности воды или на прилегающей прибрежной полосе.

Проведены фенологические наблюдения за температурным и кислородным режимом воды, уровнем ее солености и прозрачности. На относительно глубоководных озерах (Большое Яровое, Малое Яровое, Кулундинское) показатели солености и температуры, а также содержания растворенного кислорода измеряли по разрезам водного столба.

На овулятивных самках артемии в полевых условиях выполнили морфометрические исследования и определение индивидуальной плодовитости.

«Во всех исследованных озерах наблюдалось развитие популяций артемии, кроме озер Узенькое (пересохло) и Горносталево (критический уровень солености воды более 300 г/кг, выпадение солевого осадка)», – отметили во ВНИРО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • На 14 гипергалинных водоемах Алтайского края ученые провели гидробиологические съемки. Фото пресс-службы ВНИРО
  • На 14 гипергалинных водоемах Алтайского края ученые провели гидробиологические съемки. Фото пресс-службы ВНИРО
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Марикультура нуждается в системном подходе

    Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток» Давид ОЛЬШЕВСКИ

    Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток»

    Давид ОЛЬШЕВСКИ

    «Железо» – это только верхушка айсберга

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Наш стандарт – ответственный промысел

    Директор КБ «Восток» Александр СЕЛЕЗНЕВ

    Директор КБ «Восток» (входит в состав АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)

    Александр СЕЛЕЗНЕВ

    КБ «Восток»: Взгляд в будущее спустя 65 лет

    Все интервью

    Личное мнение

    К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

    Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

    Игорь КИМ

    Рыбопереработка требует современных технологов

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

    Все материалы

    Крупным планом

    В Приморском крае группа компаний «Антей» разместила заказ на постройку целой серии судов для промысла краба

    Добытчики краба обеспечили верфи работой

    На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря

    Сахалинский «Восток» сделал лето незабываемым

    Большой интерес к биржевой площадке на ВЭФ-2017 проявил министр морских дел и рыболовства Республики Корея КИМ Ён Чун

    Кто разомкнет биржевой круг?

    Новые перерабатывающие заводы для рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока конструируют, строят и запускают специалисты ООО «Технологическое оборудование»

    «Технологическое оборудование»: на одной волне с рыбаками

    Все материалы

    События

    Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

    Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

    В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

    Под «Парусами мира»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.