11 сентября 2020 года

В алтайских озерах растут запасы артемии

На 14 гипергалинных водоемах Алтайского края ученые провели гидробиологические съемки. Почти во всех обследованных озерах наблюдалось развитие популяций артемии.

Экспедицию провели сотрудники Алтайского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии с 10 по 25 августа. Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, были обследованы семь водоемов по литоральным участкам: мелководные озера Ломовое, Кочковатое, Йодное, Живописное, Узенькое, Горносталево, Танатар I. Еще на семи водоемах работы провели с помощью маломерного моторного судна – это озера Кулундинское, Кучукское, Большое Яровое, Малое Яровое, Большое Шкло, Малое Шкло, Малиновое.

На всех водоемах отобрали пробы фито-и зоопланктона, на гидрохимический состав взяли пробы грунта, а также образцы артемии (на стадии цист). Яйца рачка собирали при наличии их скоплений на поверхности воды или на прилегающей прибрежной полосе.

Проведены фенологические наблюдения за температурным и кислородным режимом воды, уровнем ее солености и прозрачности. На относительно глубоководных озерах (Большое Яровое, Малое Яровое, Кулундинское) показатели солености и температуры, а также содержания растворенного кислорода измеряли по разрезам водного столба.

На овулятивных самках артемии в полевых условиях выполнили морфометрические исследования и определение индивидуальной плодовитости.

«Во всех исследованных озерах наблюдалось развитие популяций артемии, кроме озер Узенькое (пересохло) и Горносталево (критический уровень солености воды более 300 г/кг, выпадение солевого осадка)», – отметили во ВНИРО.

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