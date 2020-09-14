14 сентября 2020 года

Лососеводам Южных Курил хотят помочь научной станцией

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии планирует создать новое подразделение на Итурупе. Оно будет изучать взаимоотношения и управление запасами лососей искусственного и природного происхождения.

Заместитель директора ВНИРО - руководитель Тихоокеанского филиала института (ТИНРО) Алексей Байталюк и глава СахНИРО Николай Колпаков в рамках рабочей поездки на Южные Курилы оценили потенциал лососевых рыбоводных заводов и рыбоперерабатывающих предприятий Итурупа, Кунашира и Шикотана.

С тихоокеанскими лососями ситуация на островах сложилась необычная, отметили в ТИНРО. По данным филиала, в годы высокой численности красной рыбы южные Курильские острова показывали неплохие уловы (21,1 тыс. тонн в 2017 г., 52,7 тыс. тонн в 2018 г., 46,1 тыс. тонн в 2019 г.). Однако, обратили внимание ученые, если горбуша по большей части естественного происхождения, то кету в последние годы массово выпускали рыборазводные заводы.

«Остров Итуруп является одним из наиболее достойных примеров создания крупных искусственных стад лососевых почти с нуля, – подчеркнул Алексей Байталюк. – Уже сейчас подавляющая часть кеты – это рыба, полученная на отечественных лососевых рыборазводных заводах. При этом потенциал для лососеводства на Южных Курилах остается значительным, это касается и пастбищного и садкового рыбоводства».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, местному лососеводству, несмотря на уже имеющиеся успехи, для масштабного развития потребуются комплексные системные исследования в области биотехник разведения, оценки эффективности воспроизводства, методик дифференцирования индустриальных стад и экологии воспроизводства.

«Эти исследования актуальны именно сейчас, в период меняющегося климата и изменения продуктивности южных нерестилищ. В соседней Японии, недавно столкнувшейся с проблемой снижения выживаемости и возврата кеты искусственного происхождения, такие работы уже активно ведутся», - рассказали в филиале.

Успешная реализация проекта по открытию научно-исследовательской станции «Океаническая» на Шикотане позволяет применить полученный опыт для создания нового подразделения на острове Итуруп. Планируется, что база будет заниматься вопросами научного обеспечения лососеводства.

По мнению ученых, изолированность искусственных и нативных стад лососей на острове, различия в сроках нерестового хода кеты и горбуши и небольшая зона их перекрытия позволит дифференцированно оценивать их динамику, разрабатывать для каждого из видов научно обоснованные стратегии управления запасами.

«В первую очередь на основе отолитного мечения будут определены наиболее эффективно работающие заводы, с максимальным коэффициентом возврата, что позволит изучить их опыт, используемые технологии и ориентировать на них другие лососевые рыбозаводы, – рассказал Николай Колпаков. – Также важным направлением станут научно-исследовательские работы по дифференцированию заводских стад и определение приемной емкости прибрежных вод островов для лососеводства».

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