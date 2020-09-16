16 сентября 2020 года

Минтай РРПК останется без MSC-сертификата

После исключения из рядов Ассоциации добытчиков минтая структуры Русской рыбопромышленной компании потеряют право маркировать свою продукцию из охотоморского минтая как MSC-сертифицированную.

15 сентября участники общего собрания Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) проголосовали за исключение предприятий, входящих в состав Русской рыбопромышленной компании (РРПК), из состава ассоциации. РРПК была представлена в отраслевом объединении сразу шестью компаниями – «Востокрыбпром», «Совгаваньрыба», ТУРНИФ, «Интрарос», ДМП-РМ и РМД ЮВА 1.

Самым очевидным последствием такого решения станет невозможность структурам РРПК использовать сертификат Морского попечительского совета (MSC), действие которого распространяется на основной объект промысла группы компаний – охотоморского минтая. Процесс сертификации крупнейшего в России промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC АДМ завершила в сентябре 2013 г., а в 2018 г. этот статус был успешно подтвержден.

Руководитель MSC в России Анисья Шепелева отметила, что клиентом, коллективным держателем MSC-сертификата, выступает вся Ассоциация добытчиков минтая. При этом она подчеркнула, что Морской попечительский совет не вмешивается во внутренние процедуры компаний.

«Клиент имеет право в пределах своей группы произвести изменения в членском составе. Если новый член вступает в ассоциацию, групповой сертификат становится доступным для него, если это не внесет принципиальных изменений в характер сертифицированного промысла. Если по какой-либо причине член ассоциации исключен из клиентской группы, то сертификат для него больше не будет доступен», – рассказала Fishnews Анисья Шепелева.

Вместе с тем, по ее словам, рыболовная компания может самостоятельно пройти оценку промысла и вновь подтвердить его соответствие критериям устойчивого рыболовства.

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