17 сентября 2020 года

Координационный совет пригласил сенаторов к совместной работе

С помощью Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока с членами Совфеда можно эффективно обсуждать вопросы, с которыми сталкиваются регионы, считают руководители отраслевых объединений.

Главы рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока решили объединиться в координационный совет, чтобы оперативно обсуждать и консолидировано выступать по самым острым для предприятий вопросам.

На встрече с членом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилой Талабаевой главы объединений обсудили темы распределения квот на вылов, избыточных административных барьеров, резонансный законопроект об электронных торгах в отрасли. Руководители отраслевых ассоциаций попросили вынести целый ряд вопросов на рассмотрение в Совете Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбная отрасль является одной из ключевых для экономики Дальнего Востока. Ежегодно здесь добывается более 3 млн тонн водных биоресурсов. «Координационный совет приглашает сенаторов на регулярной основе обсуждать волнующие отрасль темы. Это позволит учитывать позицию регионов при рассмотрении законодательных инициатив и поможет оперативно откликаться на ситуацию на местах», - заявили участники совета.

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