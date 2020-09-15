15 сентября 2020 года

Координационный совет и сенатор обсудили квоты и участки

Сенатор Людмила Талабаева планирует поднять в профильном комитете вопрос о сохранении принципов распределения квот и отслеживать ситуацию с законопроектом об электронных торгах. Об этом парламентарий заявила на встрече с Координационным советом рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Всего два года назад государство перезаключило с предприятиями договоры на доли квот - на 15-летний срок. Однако спокойней не стало: и госорганы, и бизнес-структуры озвучивают предложения по пересмотру принципов доступа к ресурсу.

Острую тему член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева прокомментировала на встрече с Координационным советом общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока. Обсуждение проходило на площадке Fishnews Online.

Сенатор сообщила, что планирует поднять вопрос по квотам на заседании комитета. «Мое личное мнение - нельзя менять исторический принцип», - заявила Людмила Талабаева. Рыбная отрасль - тонкий механизм, при этом рыбаки продолжают работать и обеспечивать результаты для экономики в непростой период пандемии.

Людмила Талабаева напомнила о постановлениях Госдумы, Совета Федерации о сохранении действующего механизма предоставления права на вылов. Когда принимался закон о крабовых аукционах, замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что на другие виды водных биоресурсов нововведения не распространятся.

Резкие, постоянные изменения принципов несут угрозу для инвестиционных проектов предприятий, отметила парламентарий.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обратил внимание, что именно при долгосрочном распределении квот отрасль добилась роста показателей. Руководитель АРПП поблагодарил Людмилу Талабаеву, профильный комитет за внимание к вопросам рыбного хозяйства.

Пересмотра исторического принципа быть не должно, иначе произойдет такой откат, который отыграть будет очень сложно, уверен президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Нормативно-правовое регулирование в рыбохозяйственном комплексе должно быть стабильным, подчеркнул президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Региональные власти также высказывают свою позицию. Губернатор Валерий Лимаренко подписал обращение к курирующему вице-премьеру Виктории Абрамченко в поддержку рыбаков, рассказал руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Встречу с руководителями компаний, на которой обсуждались предложения РРПК, провел губернатор Мурманской области. Также рассматривались вопросы контрольно-надзорной деятельности. «Вопрос контрольно-надзорной системы, наряду, конечно же, с принципами организации рыболовства, у нас тоже стоит очень остро», - обратил внимание председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он призвал сенатора уделить этой теме особое внимание.

Законопроект по участкам остается в зоне внимания

О доступе к промыслу идет речь и в законопроекте, предусматривающем распространение в рыбном хозяйстве электронных торгов. Отраслевые объединения вовремя обратили внимание на угрозы, которые создавали формулировки документа: предприятия могли лишиться рыболовных участков, на которых работали многие годы. Текст законопроекта доработан, но необходимо отслеживать его судьбу в Госдуме и Совете Федерации, отметили в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки. При этом без внимания не должны остаться вопросы не только промышленников, но и организации любительской рыбалки.

С необходимостью мониторинга прохождения проекта закона согласились и в других отраслевых объединениях. Людмила Талабаева пообещала содействовать рыбакам.

Рыбная отрасль занимает особое место в жизни прибрежных регионов, и очень важно, что встреча Координационного совета позволила руководителям отраслевых ассоциаций из разных регионов и сенатору оперативно обсудить сразу несколько острых для предприятий тем, отметил председатель медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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