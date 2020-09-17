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В Калининградской области спустили на воду корпус малого сейнера-траулера «Всеслав». Фото пресс-службы правительства региона

Промысловый флот на Балтике пополнит судно от российской верфи

В Калининградской области спустили на воду корпус малого сейнера-траулера «Всеслав». В этот же день на заводе было заложено судно для другой компании.

Суда проекта 174610 предназначены для промысла мелкосельдевых видов рыб в бассейне Балтийского моря. Могут использоваться в Черном и Каспийском морях, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Калининградской области. Проектом предусмотрен вылов до 1 тыс. тонн рыбы в месяц.

«Всеслав» строится по заказу калининградских рыбаков, второе судно того же проекта - для компании из Ленинградской области.

Длина судна составляет 27 м, ширина 8,6 м, мощность двигателя 735 кВт, объем грузовых трюмов 200 куб. м, приводит характеристики новых судов пресс-служба Росрыболовства.

«Поздравляю вас с прекрасным праздником, с рождением нового рыболовецкого судна, которое носит историческое имя «Всеслав». Это первое судно, построенное в Калининграде, с калининградской пропиской, для промысла на Балтике. Такого не было очень давно», – обратился к собравшимся на церемонии спуска замглавы федерального агентства Петр Савчук.

Он отметил, что впервые за постсоветский период в регионе реализуется полный технологический цикл строительства промысловых судов для местных добытчиков.

Судно строится в рамках мер господдержки - в начале года правительство выпустило постановление о субсидиях при постройке на российских верфях мало- и среднетоннажного флота.

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Fishnews

  • В Калининградской области спустили на воду корпус малого сейнера-траулера «Всеслав». Фото пресс-службы правительства региона
  • В Калининградской области спустили на воду корпус малого сейнера-траулера «Всеслав». Фото пресс-службы правительства региона
  • В Калининградской области спустили на воду корпус малого сейнера-траулера «Всеслав». Фото пресс-службы правительства региона
  • Губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ и заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы правительства региона
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