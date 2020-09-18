Новости
Замруководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и руководитель Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Наука готова помочь промыслу криля

По данным отраслевой науки, запасы криля в атлантической части Антарктики позволяют возобновить устойчивый и эффективный промысел. Главный вопрос – определиться с направлениями переработки рачков и видами выпускаемой продукции.

Перспективы освоения антарктического криля рассмотрели на совещании, которое 16 сентября провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук в Атлантическом филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). По мнению ученых, атлантическая часть Антарктики может рассматриваться как наиболее перспективный район для возобновления отечественного крилевого промысла. Сырьевая база здесь позволяет организовать устойчивую и эффективную работу флота при наращивании добывающих мощностей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, развитие российского промысла криля в зоне Конвенции АНТКОМ не сдерживается ни состоянием ресурсов, ни правовыми возможностями. Результаты исследований, выполненных в конце 2019 – начале 2020 г. на научном судне «Атлантида», позволяют разработать научно обоснованные рекомендации по возобновлению промысла и организовать его научное сопровождение.

Во время рейса специалисты института занимались отработкой базовых технологических решений по переработке криля, включая производство сыромороженого фарша и крилевого масла. В результате удалось определить выход фарша на пресс-сепараторе с различной степенью прижатия и получить данные по изменению качества сыромороженого фарша криля с внесением стабилизирующих добавок.

Участники совещания отметили, что технологический задел, сформированный в середине 1980-х гг. в СССР, остается актуальным. Об этом говорит анализ современного состояния производства продукции из антарктического криля, исследований в области технологии его переработки и патентной базы. Существенное увеличение в последние годы количества патентов, касающихся переработки криля для пищевых и медицинских целей, показывает, что эти направления рассматриваются как наиболее перспективные.

На сегодняшний день основные способы переработки антарктического криля на борту судов – это производство целого мороженого криля, крилевой муки и крилевого мяса. На долю остальной продукции (крилевое масло, белковые концентраты и т.д.) приходится в среднем 2–3% рынка. По мнению участников обсуждения, наиболее важно определить приоритетные направления комплексной переработки криля, которые можно предложить отечественной промышленности, а также выбрать виды продукции, которые будут пользоваться спросом.

По итогам встречи Петр Савчук поручил проработать несколько концепций судовой и береговой переработки криля с учетом сохранности качества сырья и полуфабрикатов, сбалансированности по видам продукции. Кроме того, он распорядился подготовить предложения по переработке криля на территории Калининградской области для дальнейшего обсуждения с руководством региона.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Замруководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и руководитель Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Перспективы освоения антарктического криля рассмотрели на совещании в Атлантическом филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы АтлантНИРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    В Барселоне нас ждет праздник мирового масштаба

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Марикультура нуждается в системном подходе

    Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток» Давид ОЛЬШЕВСКИ

    Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток»

    Давид ОЛЬШЕВСКИ

    «Железо» – это только верхушка айсберга

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Наш стандарт – ответственный промысел

    Все интервью

    Личное мнение

    К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

    Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

    Игорь КИМ

    Рыбопереработка требует современных технологов

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

    Все материалы

    Крупным планом

    Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

    Неоставленный остров

    Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске

    Инвестквоты для Парамушира

    В Приморском крае группа компаний «Антей» разместила заказ на постройку целой серии судов для промысла краба

    Добытчики краба обеспечили верфи работой

    На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря

    Сахалинский «Восток» сделал лето незабываемым

    Все материалы

    События

    Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

    Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

    В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

    Под «Парусами мира»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.