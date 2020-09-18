18 сентября 2020 года

Наука готова помочь промыслу криля

По данным отраслевой науки, запасы криля в атлантической части Антарктики позволяют возобновить устойчивый и эффективный промысел. Главный вопрос – определиться с направлениями переработки рачков и видами выпускаемой продукции.

Перспективы освоения антарктического криля рассмотрели на совещании, которое 16 сентября провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук в Атлантическом филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). По мнению ученых, атлантическая часть Антарктики может рассматриваться как наиболее перспективный район для возобновления отечественного крилевого промысла. Сырьевая база здесь позволяет организовать устойчивую и эффективную работу флота при наращивании добывающих мощностей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, развитие российского промысла криля в зоне Конвенции АНТКОМ не сдерживается ни состоянием ресурсов, ни правовыми возможностями. Результаты исследований, выполненных в конце 2019 – начале 2020 г. на научном судне «Атлантида», позволяют разработать научно обоснованные рекомендации по возобновлению промысла и организовать его научное сопровождение.

Во время рейса специалисты института занимались отработкой базовых технологических решений по переработке криля, включая производство сыромороженого фарша и крилевого масла. В результате удалось определить выход фарша на пресс-сепараторе с различной степенью прижатия и получить данные по изменению качества сыромороженого фарша криля с внесением стабилизирующих добавок.

Участники совещания отметили, что технологический задел, сформированный в середине 1980-х гг. в СССР, остается актуальным. Об этом говорит анализ современного состояния производства продукции из антарктического криля, исследований в области технологии его переработки и патентной базы. Существенное увеличение в последние годы количества патентов, касающихся переработки криля для пищевых и медицинских целей, показывает, что эти направления рассматриваются как наиболее перспективные.

На сегодняшний день основные способы переработки антарктического криля на борту судов – это производство целого мороженого криля, крилевой муки и крилевого мяса. На долю остальной продукции (крилевое масло, белковые концентраты и т.д.) приходится в среднем 2–3% рынка. По мнению участников обсуждения, наиболее важно определить приоритетные направления комплексной переработки криля, которые можно предложить отечественной промышленности, а также выбрать виды продукции, которые будут пользоваться спросом.

По итогам встречи Петр Савчук поручил проработать несколько концепций судовой и береговой переработки криля с учетом сохранности качества сырья и полуфабрикатов, сбалансированности по видам продукции. Кроме того, он распорядился подготовить предложения по переработке криля на территории Калининградской области для дальнейшего обсуждения с руководством региона.

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