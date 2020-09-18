18 сентября 2020 года

Глава Камчатки и добытчики краба обсудили сотрудничество для развития региона

Избранный губернатор Камчатки Владимир Солодов посетил первый построенный на отечественных верфях краболов «Русь». Глава края и представители группы компаний «Антей» обсудили направления, которые обеспечат отдачу для экономики региона.

Напомним, что «Русь» построена по заказу «Антея» в Ленинградской области. Краболов прошел промысловые испытания в Баренцевом море и затем Северным морским путем отправился уже к месту постоянной эксплуатации на Дальневосточном бассейне.

В Петропавловске-Камчатском на судне побывал глава края Владимир Солодов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Для нас важно, чтобы те рабочие места, которые создаются предприятиями, занимающимися добычей водных биоресурсов, в том числе крабов, были доступны для жителей Камчатского края, чтобы больше перевалки осуществлялось на Камчатке. Эти вопросы также обсудили сегодня с представителями группы компаний «Антей». Договорились о совместной их проработке в перспективе, в том числе задействуя возможности Северного морского пути», - рассказал избранный губернатор.

«Русь» участвует в программе строительства флота под квоты добычи крабов в инвестиционных целях. Также под крабовые квоты для «Антея» строятся суда на Находкинском судоремонтном заводе.

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