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Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

Неоставленный остров

Северо-Курильск на острове Парамушир остался единственным населенным пунктом в северной части Курильской гряды. Основа экономики города – рыбная отрасль, и здесь бизнесу необходима поддержка государства.

Северо-Курильск не производит впечатления депрессивного городка, скорей, наоборот. Большая часть города закатана в почти новый асфальт без признаков ямочного ремонта и с ливневой канализацией в идеальном состоянии.

Как рассказал Fishnews мэр Александр Серебряков, проекты по строительству и благоустройству финансируются главным образом из федерального и областного бюджетов. «Очевидно, что государство не собирается уходить с Северных Курил. Нас включают в различные федеральные и региональные целевые программы, что позволяет городу строиться и развиваться», – отметил он.

В силу своей транспортной оторванности Северо-Курильск является дотационным. За исключением обслуживающей сферы, пожалуй, единственный рентабельный «производящий» бизнес здесь – рыбный.

По словам Александра Серебрякова, предприятия рыбной отрасли являются основой экономики города, обеспечивая порядка 70% рабочих мест и примерно такую же долю собственных доходов муниципального бюджета.

Рыбохозяйственные организации стремятся наращивать «производственные мускулы». В августе к нескольким рыбоперерабатывающим заводам Северо-Курильска добавился новый – компании «Алаид». Этот завод построен в рамках программы инвестквот. Кроме того, «Алаид» в рамках этой же программы заявился на строительство среднетоннажного траулера.

Стабильно работает База сейнерного флота. Развивается первый на острове лососевый рыбоводный завод «Савушкина» компании «Азимут». Он был открыт в 2018 году. По словам директора компании «Азимут» Павла Шакуна, в текущем году завод выпустил 24 млн мальков средней навески 1,2 грамма.

Очевидно, что северокурильским предприятиям рыбной отрасли трудно конкурировать с компаниями из других регионов. Из-за сложной и ненадежной логистики, нехватки кадров, необходимости оплачивать северные льготы себестоимость местной рыбной продукция заведомо выше.

Рыбным предприятиям, играющим столь важную роль в экономической и социальной жизни островной территории, необходима государственная поддержка. Программа инвестквот в полной мере таковой не является. Точнее, является, но в отношении строителей и судостроителей, а для рыбаков это скорее механизм перераспределения ресурса с целью добровольно-принудительного инвестирования в производственные мощности.

Однако пока полноценной программы развития рыбной отрасли на отдаленных и стратегически важных для страны территориях, таких как Северные Курилы, нет. Возможно, виной тому расфокусировка государства в стратегическом отношении к рыбным запасам: то ли это объект для извлечения доходов в казну, то ли ресурсная база для удержания населения и развития территории.

В зависимости от структуры экономики того или иного региона оправданным может быть и первый подход, и второй. Но для Северных Курил, с их критической зависимостью от местного рыбохозяйственного комплекса, правильным является, очевидно, второй подход. Иначе все остальные вложения государства в местную социалку и инфраструктуру просто теряют смысл. Отсюда следует вывод: островной территории необходимы реальные меры стимулирования рыбной отрасли.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире
  • Гендиректор компании «Алаид» Максим ВИЛИСОВ и мэр Северо-Курильского городского округа Александр СЕРЕБРЯКОВ на открытии нового рыбоперерабатывающего завода
  • Рыбное хозяйство на Северных Курилах – основа экономики. Но инвестквоты не заменят полноценной программы развития отрасли на отдаленных и стратегических для страны территориях
  • Первый лососевый рыбоводный завод на Северных Курилах в этом году выпустил 24 млн мальков
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