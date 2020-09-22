22 сентября 2020 года

«Прибрежка» устала от разночтений

В законодательство необходимо внести изменения, которые окончательно снимут вопросы с производством продукции на судах при осуществлении прибрежного рыболовства. Об этом представители Северного бассейна заявили на онлайн-конференции Fishnews.

Прибрежники Северного бассейна столкнулись с вопросом, как продолжать работу в условиях, когда пограничные органы не допускают обработку улова на судах. Непонятно, как тогда обеспечивать сохранность добытой рыбы.

Требование не разделывать рыбу создает невыполнимые условия для прибрежного рыболовства, по крайней мере - на Северном бассейне, отметил представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

В холдинге уверены: нужно окончательно устранить все возможности для разночтений в законодательстве по прибрежному рыболовству. «Мы надеемся, что этот вопрос будет решен. Но в любом случае понятно, что для его окончательного решения необходимо принять изменения в федеральный закон о рыболовстве. И эти нормы должны быть нормами прямого действия», - заявил представитель «Норебо» на онлайн-конференции Fishnews. По словам Сергея Сенникова, нужно предусмотреть четкую формулировку о том, что разрешается производить продукцию, являющуся результатом определенных технологических операций. Также необходимо закрепить и возможность использовать отходы, возникающие при производстве такой продукции.

Сейчас, когда пограничники заявили о недопустимости обработки улова, рыбаки попадают под угрозу штрафных санкций. Многие ли предприятия в этих условиях решат выбрать в качестве режима освоения квот «прибрежку»?

В результате перехода пользователей на промышленное рыболовство пострадает в первую очередь береговая переработка, программа «Наша рыба», направленная на обеспечение продукцией внутреннего рынка, считает представитель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Михаил Готовчиц. «Потеряв 20% своей квоты, перейдя в промышленное рыболовство, я думаю, предприятия повезут рыбу в Киркенес, Вардё, Басфьёрд, которые, кстати, даже ближе Мурманска», - прокомментировал проблему помощник руководителя объединения.

В нынешних условиях предприятия соглашаются работать в режиме прибрежного рыболовства на свой страх и риск - непонятно, как поведет себя контролирующий орган, констатировал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Власти Мурманской области участвуют в решении актуальной для отрасли проблемы. В регионе заинтересованы, чтобы береговая переработка была обеспечена охлажденной рыбой, подчеркнул начальник областного управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой переработки Андрей Алексеев.

Он отметил, что о проблеме были сразу проинформированы Минсельхоз, Росрыболовство, Пограничная служба ФСБ России. Тема «прибержки» была поднята на комиссии при правительстве РФ, на следующем заседании ее планируется обсудить более детально.

Областные власти также полагают необходимым внести поправки в законодательство, но предусмотреть, что перечень продукции при прибрежном рыболовстве устанавливается через подзаконный акт.

В любом случае внесение изменений в закон о рыболовстве - процесс небыстрый. Союз рыбопромышленников Севера считает важным, чтобы до того как вопросы правовой базы не будут окончательно урегулированы, рыбаков не наказывали, заявил заместитель генерального директора СРПС Андрей Непейвода. Предприятия не должны пострадать из-за разночтений законодательства.

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