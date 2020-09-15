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Встречу с представителями рыбной промышленности сенатор Людмила Талабаева провела на площадке Fishnews Online

Госконтроль в рыбной отрасли просится на площадку Совета Федерации

Руководители отраслевых объединений на встрече с сенатором Людмилой Талабаевой отдельно остановились на административных барьерах в рыбной отрасли. Предложено детально рассмотреть накопившиеся проблемы в Совете Федерации.

Рыбопромышленников волнует не только тема квот и участков для промысла. Контрольно-надзорная деятельность в отрасли заслуживает отдельного разговора, отметили участники заседания Координационного совета общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока. Встречу с представителями рыбной промышленности на площадке Fishnews Online провела сенатор, член профильного комитета Совета Федерации Людмила Талабаева.

«Вопрос контрольно-надзорной системы, наряду, конечно же, с принципами организации рыболовства, у нас тоже стоит очень остро», - подчеркнул председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

В качестве примера он привел недавнюю ситуацию с требованием пограничников к «прибрежникам»: контролирующий орган заявил о том, что даже минимальная обработка улова на судах при таком режиме рыболовства не допускается. Это вгоняет в ступор «прибрежку» на Севере, отметил руководитель ассоциации. Много лет продолжаются попытки решить вопрос с устаревшими нормативами по мышьяку в морепродуктах.

О вопросах к системе контрольно-надзорной деятельности говорят не только на Северном бассейне. В 2018 г. отрасль перешла на обязательную электронную ветеринарную сертификацию: оформление осуществляется через государственную информационную систему «Меркурий». Но и здесь есть над чем работать. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов сообщил, что тема недавно обсуждалась на заседании рабочей группы при Генпрокуратуре. АРСО готовит информацию по проблемам ветоформления.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков на встрече с сенатором рассказал о проблемах, с которыми столкнулись поставщики живых морепродуктов, - ситуация обострилась после выхода регламента Росприроднадзора.

Вопросов в сфере контрольно-надзорной деятельности в рыбной отрасли столько, что им можно было бы посветить целую серию совещания на площадке Совета Федерации, обратил внимание Валентин Балашов. «Нужно осветить в Совете Федерации проблему контроля и надзора в рыбном хозяйстве», - заявил он.

Сенатор пообещала рыбакам содействие в решении важных для развития отрасли вопросов.

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