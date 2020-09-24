24 сентября 2020 года

Азербайджан расширил список рыбных экспортеров из России

Еще 11 российских предприятий получили право поставок рыбной продукции в Азербайджанскую Республику, сообщает Россельхознадзор.

Правила ввоза рыбопродукции в Азербайджан поменялись весной после внесения поправок в закон «О рыболовстве» республики. В марте государство аттестовало 17 экспортеров РФ – предприятий и судов. Также было отмечено, что российские предприятия, поставляющие непищевую рыбную продукцию кодов ТН ВЭД 03 и 05 (в частности, мальки, икра оплодотворенная, декоративная рыба) могут быть включены в специальный реестр республики без проведения инспекции.

Теперь Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предоставило право экспорта 11 российским рыбоперерабатывающим предприятиям / судам под гарантии Россельхознадзора, рассказали Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства.

При этом компетентный орган Азербайджана оставил за собой право проведения инспекций российских предприятий-экспортеров на соответствие требованиям республики.

По информации Россельхознадзора, на сегодняшний день право поставок рыбной продукции в Азербайджан имеют 138 предприятий РФ.

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