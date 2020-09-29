29 сентября 2020 года

ЛРЗ Камчатки смогли заполнить инкубаторы

Несмотря на сложности нынешней «красной» путины, сотрудникам лососевых рыбоводных заводов Северо-Восточного филиала Главрыбвода удалось заложить на инкубацию необходимый объем икры для искусственного воспроизводства.

«В настоящее время в стенах пяти рыбоводных заводов содержится почти 46 млн икринок лососевых видов рыб – чавычи, кеты, нерки и кижуча», - сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Ранее предприятия завершили выпуски лососевой молоди, превысив план на 3,4%. В дикую природу отправились 30,3 млн рыбок.

В Камчатском крае работают пять федеральных ЛРЗ - Паратунский, Вилюйский, Малкинский, «Кеткино» и «Озерки». Все они расположены в южной части полуострова на территории Елизовского района. Предприятия поддерживают промысловые запасы лососей в бассейнах рек Большая, Авача, Паратунка и озера Большой Вилюй.

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