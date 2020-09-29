29 сентября 2020 года

Рыба с Севморпути прошла ветконтроль

В порту Санкт-Петербурга инспекторы регионального управления Россельхознадзора проверили дальневосточную рыбную продукцию, прибывшую Северным морским путем. Нарушений не выявили, товар отправился получателям.

Ветеринарный контроль провели 27 сентября в терминале АО «Петролеспорт» морского порта Санкт-Петербурга. 5,3 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов привез в город с Камчатки атомный контейнеровоз «Севморпуть».

Поставщики минтая, горбуши, кеты, трески, гольца, камбалы, кижуча и командорского кальмара - дальневосточные рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия. Получатели – компании из Санкт-Петербурга и Москвы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, был применен риск-ориентированный подход, предусматривающий выборочный досмотр рыбы. Инспекторы не выявили нарушений ветеринарного законодательства. Партии белой, красной рыбы и кальмара отправились получателям.

Напомним, в 2021 г. Росатом планирует увеличить количество рейсов «Севморпути» между Дальним Востоком и северо-западными регионами страны до четырех. Власти Камчатки рассчитывают, что этот маршрут поможет нарастить поставки рыбы.

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