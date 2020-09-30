30 сентября 2020 года

Росприроднадзор пообещал согласовывать экспорт «в возможно короткие сроки»

Территориальным управлениям Росприроднадзора поручено выдавать заключение на вывоз живых морепродуктов «в возможно короткие сроки», вплоть до двух рабочих дней. В то же время в ведомстве уточнили, что такое ускорение может быть обеспечено только «при наличии такой возможности».

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования ответила на обращение Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области по выдаче заключений на вывоз живых морепродуктов.

Поставщики такой продукции, например краба, должны получать лицензию в Минпромторге. Перед этим требуется получить заключение на вывоз от Росприроднадзора.

В июне ведомство выпустило административный регламент, предусматривающий порядок такого согласования экспорта. Представители рыбной отрасли сразу же обратили внимание на то, что теперь для получения заключения нужно предоставлять копии документов, подтверждающих вылов. Такое требование ставит под угрозу скорость поставок, а значит и сохранность товара, например живого краба, морского ежа, заявили рыбопромышленники. Отраслевые объединения направили по проблеме целый ряд писем в органы власти, сообщает корреспондент Fishnews.

В ответе на обращение АРСО Росприроднадзора настаивает, что использование документа о фактическом вылове необходимо и законодательно обосновано.

«... Обязанность предоставления документов, подтверждающих фактическую добычу (отлов) и владение дикими живыми животными, в том числе водными биологическими ресурсами, установлена напрямую нормами международного соглашения», - говорится, в частности, в письме федеральной службы.

При этом в ведомстве подчеркнули, что выдавать заключения на вывоз живой рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных уполномочены его территориальные управления.

Такое распределение обязанностей призвано обеспечить выдачу заключений в непосредственной близости от мест вылова водных биоресурсов, прокомментировали в Росприроднадзоре.

Также федеральная служба отметила, что теруправлениям поручено «обеспечить осуществление государственной услуги в возможно короткие сроки, предусмотренные административным регламентом, вплоть до двух рабочих дней (при наличии такой возможности)».

Сами рыбопромышленные ассоциации уже не раз заявляли, что само получение лицензии для живых морепродуктов избыточно и такое требование логично отменить.

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