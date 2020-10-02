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Заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота Николай НАЗАРЕНКО

Николай Назаренко: Верфи могут оставить рыбаков без инвестквот

Если в ближайшее время не принять подзаконные акты о переносе сроков строительства судов под инвестиционные квоты, рыбопромышленные компании не смогут претендовать на эти объемы, отмечает заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота Николай Назаренко.

Архангельский траловый флот стал одним из первых участников программы инвестиционных квот. Компания заказала Выборгскому судостроительному заводу четыре крупнотоннажных траулера-процессора для добычи трески и пикши на Северном бассейне. Однако в процессе реализации программы обнаружилось, что российские верфи переоценили свои силы, а ВСЗ стал рекордсменом по задержкам.

«К большому сожалению, сроки сдвинулись значительно, отставание по каждому из четырех судов составило больше года. «Баренцево море» заложили 31 мая 2017 года, верфь должна была сдать его к прошлому лету. Однако мы приняли судно лишь в сентябре нынешнего года. Представители Архангельского тралового флота регулярно ездят на Выборгский завод – контролируют ход строительства остальных траулеров. Мы знаем, что на других верфях тоже есть задержки со сдачей флота, правда, не столь значительные», - рассказал заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота Николай Назаренко в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он отметил, что выросла и изначальная стоимость заложенных судов - это обусловлено изменениями в ходе постройки.

Сейчас максимально допустимое время строительства – пять лет плюс год дополнительно. Поэтому компания может не получить инвестиционные квоты из-за срыва сроков.

«Проблема готовности судов обсуждалась не раз. Были визиты на Выборгский завод и депутатов Госдумы, и членов Совета Федерации. Я уже не говорю о Минпромторге, который обязан, согласно постановлению правительства РФ № 633 от 25 мая 2017 года, курировать строительство судов. Вопрос поднимался и в Совфеде. Но реальных подвижек нет, и это нас очень беспокоит, - подчеркнул Николай Назаренко. - Конечно, нужно рассматривать и принимать соответствующие подзаконные акты о переносе сроков. Судостроительная отрасль оказалась в целом не готова».

Представитель Архангельского тралового флота напомнил, что компания стала одной из первых участниц программы инвестквот. В январе 2016 г. АТФ и Выборгский завод заключили соглашение о сотрудничестве. Четыре рамочных договора были подписаны в марте того же года в Мурманске на международном форуме по судостроению.

«Чем быстрее будет найден способ исправить сложившуюся ситуацию, тем лучше. АТФ, как инвестор, заказчик, несет значительные убытки. Ведь мы на этот год не получили инвестквоты для головного траулера «Баренцево море», а могли бы уже осваивать эти объемы. Поэтому очень ждем и надеемся на государственную поддержку. Иначе из программы может вылететь и Архангельский траловый флот, и наши коллеги – компании группы «ФОР» и «Норд Пилигрим», которые тоже заложили суда на Выборгском заводе», - обратил внимание Николай Назаренко.

Он добавил, что у АТФ есть серьезные опасения, получит ли компания вообще третий и четвертый траулеры в готовом виде.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота Николай НАЗАРЕНКО
  • Только в августе 2020 г. траулер «Баренцево море» вышел на ходовые испытания в Балтийское море
  • Отставание от графика по всем четырем судам составило больше года
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    Заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота Николай НАЗАРЕНКО

    Заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота

    Николай НАЗАРЕНКО

    Верфи могут оставить рыбаков без инвестквот

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