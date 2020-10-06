06 октября 2020 года

«Русь» взялась за дальневосточного краба

Первый построенный на отечественной верфи краболов - «Русь» - выполняет первую промысловую программу на Дальневосточном бассейне. Также для группы компаний «Антей» продолжают строиться суда в Приморском крае.

Напомним, что краболов «Русь» построен в Ленинградской области. В мае верфь передала судно заказчику. Новострой успешно прошел испытания на промысле в Баренцевом море, после чего Северным морским путем отправился к месту постоянной работы - на Дальний Восток.

«Русь» введена в эксплуатацию под добычу квот в инвестиционных целях, которые рыбаки купили на аукционе в прошлом году. Работу в Дальневосточном бассейне судно начало в конце сентября с промысла камчатского краба на Западной Камчатке, рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь.

Также продолжается строительство восьми судов на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье. «В целом график выдерживаем, идет строительство корпусов, поставка металла», - сообщил Андрей Поломарь. Как и «Русь», эти суда ориентированы на доставку улова в живом виде.

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