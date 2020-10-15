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Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края обсудила результаты работы и планы на общем собрании 15 октября

Хабаровская ассоциация рассказала об опыте решения федеральных вопросов

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока позволяет главам региональных объединений выработать общую позицию по актуальным вопросам – распределению квот, борьбе с административными барьерами, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края 15 октября отметила 10 лет со дня основания. Организация добивается решения вопросов не только местного, регионального, но и федерального уровня.

Объединять усилия с коллегами из других регионов помогает Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока. Важные для рыбаков темы оперативно обсуждаются на площадке Fishnews Online, рассказал на общем собрании АПРОХК президент ассоциации Сергей Рябченко.

Так, руководители дальневосточных ассоциаций совместно отреагировали на инициативы по перераспределению квот. Откликаясь на реакцию рыбопромышленников, со своей позицией выступили региональные власти. Так, хабаровская ассоциация обратилась к врио губернатора Михаилу Дегтяреву и он направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо о важности сохранения базовых принципов законодательства о рыболовстве.

Сообща объединения Дальнего Востока выступили и за то, чтобы исключить требование о лицензировании экспорта живых морепродуктов. В структуре экспорта продукции из водных биоресурсов края поставки крабов и крабоидов занимают по стоимости 45%, а по объему – до 5%, часть поставляет морепродукт в живом виде, поэтому тема очень важная, подчеркнул Сергей Рябченко. В октябре руководитель АПРОХК поднял проблему лицензирования на экспортном совете при губернаторе. Ассоциация рассчитывает на поддержку краевых властей в снятии избыточных требований для бизнеса. За это уже высказался ряд федеральных ведомств, в том числе Минэкономразвития, обратил внимание глава объединения.

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Fishnews

  • Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края обсудила результаты работы и планы на общем собрании 15 октября
  • Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО рассказал об опыте работы координационного совета отраслевых объединений Дальнего Востока
  • Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края обсудила результаты работы и планы на общем собрании 15 октября
  • Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края обсудила результаты работы и планы на общем собрании 15 октября
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