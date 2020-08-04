04 августа 2020 года

Квотам нет покоя

Инициативы по перераспределению квот продолжают беспокоить отрасль – здесь нужна консолидированная позиция, отметили участники онлайн-конференции Fishnews.

Казалось бы, рыбопромышленным предприятиям впору уже привыкнуть к появлению разных инициатив по изменению принципов доступа к ресурсу. Однако проникшие в публичное пространство предложения по инвестиционным и крабовым квотам вновь встревожили профсообщество.

Представители рыбохозяйственного комплекса не раз заявляли: развитие отрасли и исторический принцип – это тождественные понятия, отметил на конференции председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Тем не менее идеи по перераспределению квот продолжают звучать. Забирать квоту – это значит лишить рыбаков перспективы, а с ними – и регион, считает руководитель объединения. Проблема системная, подчеркнул он.

Вопросы вызвала и инициатива о приоритетном выделении квот тем, кто занимается глубокой переработкой. Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко напомнил об опыте, когда в ответ на призывы государства предприниматели строили такие заводы, но по итогу производства оказывались не востребованы. Рынок сбыта, логистика, кадровое обеспечение – исходя из этих и многих других аспектов, должно приниматься решение о новых производственных мощностях.

Когда на аукцион ушло 50% квот на вылов крабов, это уже наталкивало на размышление о дальнейшем развитии событий, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Члены объединения серьезно озабочены новыми инициативами по перераспределению квот. 7 августа планируется обсудить проблему на внеочередном заседании правления АРСО.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отметил, что с инициативами по изменению правил доступа к ресурсу выступает множество ведомств – тут можно вспомнить и ФАС, и Минвостокразвития. В таких условиях особенно важная консолидация отраслевого сообщества.

«Рывок рыбной отрасли 15-16 лет назад начался именно со встречи с руководителем государства на «Арчере». Я думаю, нам нужен новый «Арчер», – предложил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

На онлайн-конференции также обсуждались проблемы, с которыми предприятия сталкиваются при прохождении госконтроля.

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