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Президент Владимир ПУТИН на встрече с руководителем Росрыболовства Ильей ШЕСТАКОВЫМ. Фото пресс-службы главы государства

Руководитель Росрыболовства обсудил уловы и квоты с президентом

Инвестиционные квоты, доставку рыбы в западную часть страны, строительство НИСов и общие показатели работы отрасли обсуждались на встрече президента Владимира Путина и главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Как живет отрасль в пандемию

В условиях пандемии отрасль работает стабильно, это показывают и прогнозы по вылову, подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с президентом. Как ожидают в ведомстве, объем добычи составит порядка 5 млн тонн. Отставание на лососевой путине, по словам Ильи Шестакова, помогут компенсировать уловы сардины-иваси, скумбрии и минтая.

Также глава Росрыболовства обратил внимание на устойчивые экономические показатели в отрасли за нынешний год. Поступление налогов и сборов выросло на 13,5%. Средняя заработная плата по отрасли прибавила 7,2% - за первое полугодие этот показатель составил 91 тыс. рублей. Рыбное хозяйство на третьем месте среди всех отраслей экономики - впереди только финансовый сектор и добыча полезных ископаемых.

Точкой роста в отрасли руководитель федерального агентства назвал аквакультуру. После принятия профильного закона эта сфера хорошо развивается, отметил Илья Шестаков. В прошлом году прирост производства товарной продукции аквакультуры составил 20%, по итогам 2020 г. ожидается прибавка в 17%, сообщает корреспондент Fishnews.

Пути для рыбы

Глава государства напомнил о поручении правительству, РЖД и Ростатому проработать вопрос по сокращению затрат на доставку рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Илья Шестаков сообщил, что профильная рабочая группа занимается этой темой, с Камчатки по Северному морскому пути доставлен груз лосося. «К сожалению, это будет единственный рейс, с учетом в том числе и того, что путина не очень удачная», - добавил руководитель Росрыболовства.

В целом ведется работа с РЖД, проблем с доставкой рыбопродукции нет, сообщил глава отрасли. «Мы, конечно, Северный морской путь рассматриваем как возможность диверсификации направлений, когда идет большой объем рыбы непосредственно в лососевую путину, поскольку портовые мощности не справляются», - обратил внимание Илья Шестаков.

Инвестквоты могут получить продолжение

Руководитель Росрыболовства доложил о промежуточных итогах реализации программы инвестиционных квот. В рамках этого механизма ожидается строительство 56 судов. Также в России по итогам аукциона должно быть построено 35 краболовов. Ожидается и строительство флота с использованием субсидий по линии Минпромторга. Всего заявлена постройка 107 судов, рассказал Илья Шестаков. Из них четыре уже переданы заказчику, 11 - спущены на воду.

Глава Росрыболовства обратил внимание на проблему с отставанием верфей по срокам строительства. Проблема прорабатывается с Минпромторгом, уже составлены новые графики, и судостроители обещают, что будут соблюдать план, рассказал глава федерального агентства. Владимир Путин поручил держать ситуацию под контролем.

Механизм инвестквот, по словам Ильи Шестакова, показал достаточную эффективность. «И есть предложение эту программу продолжить с учетом возможностей верфей и с 2022 года выделить еще дополнительный объем инвестиционных квот непосредственно для Дальневосточного бассейна, поскольку там обновление [флота - прим. ред.] не такое существенное», - сказал замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства.

Науке нужны не только среднетоннажники

На встрече обсуждалось строительство флота не только для рыбопромышленных компаний, но и для отраслевой науки. Будет начато строительство двух среднетоннажных научно-исследовательских судов - деньги на них уже выделены. Напомним, что по распоряжению правительства на эти цели должно пойти около 6 млрд рублей, ввод НИСов в эксплуатацию предусмотрен в 2023 г.

Также подготовлена проектная документация на крупнотоннажное судно для ученых, однако средства на него пока не выделены, сообщил Илья Шестаков. «Поработаем с этим», - пообещал Владимир Путин.

Глава Росрыболовства рассказал что проведены исследования в Антарктике. «Важно, что по итогам этих исследований у нас есть компании, которые теперь заинтересованы в строительстве современных трех судов на отечественных верфях для работы в Антарктике. То есть в перспективе четырех-пяти лет мы сможем добывать там порядка 300 тыс. [тонн] криля для дальнейшей переработки», - отметил Илья Шестаков.

Также глава Росрыболовства доложил президенту об улучшении портовой инфраструктуры, работах по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, кругосветке учебных парусников и восстановлении запасов байкальского омуля.

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Fishnews

  • Президент Владимир ПУТИН на встрече с руководителем Росрыболовства Ильей ШЕСТАКОВЫМ. Фото пресс-службы главы государства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы президента
  • Президент Владимир ПУТИН на встрече с руководителем Росрыболовства Ильей ШЕСТАКОВЫМ. Фото пресс-службы главы государства
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