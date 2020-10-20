20 октября 2020 года

Рыбаки просят внимания к теме участков

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока впервые собрался вживую. Главы отраслевых объединений обсудили составление перечней рыболовных участков - от решения возникающих вопросов зависит, сохранят ли предприятия участки для промысла.

Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 20 октября провел во Владивостоке совещание по лососевой путине. Обсуждалось, что происходит с ресурсной базой и как отрасли реагировать на эти изменения.

Но для того чтобы предприятия спокойно продолжали добывать лосось и выпускать продукцию, важно разобраться с правовой базой. Особое внимание тема формирования региональных списков рыболовных участков приобрела после появления законопроекта о распространении в отрасли электронных аукционов. В разработанном документе наличие участка в перечне было одним из условий того, что акватория будет распределяться через конкурс, а не через аукцион.

Однако на местах остается очень много вопросов по подготовке таких списков. Правовая основа для описания границ участков неоднократно менялась, к тому же в разных регионах своя специфика - все это создает большие риски для рыбаков.

Можно столкнуться с ситуацией, когда компания вкладывалась в берег, инфраструктуру, развитие муниципального образования, а в итоге проиграла на аукционе и лишилась права на промысел, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын предложил при описании границ участков в перечне руководствоваться той информацией, которая есть в действующих договорах, - чтобы исключить риски для пользователей.

Важно, чтобы Минсельхоз и Росрыболовство продолжали отслеживать решение вопросов, с которыми сталкиваются регионы при подготовке списков, подчеркнули руководители ассоциаций.

Во встрече участвовали президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Обсуждалась также тема согласования поставок морепродуктов в живом виде - изменения в регламент Росприроднадзора о получении заключений на вывоз так и не внесены. Между тем предприниматели уже столкнулись с гибелью морского ежа и понесли убытки, отметил Максим Козлов.

Для эффективной работы предприятий нужно разобраться и с минимальными суточными объемами добычи крабов на судно.

Все эти темы руководители ассоциаций рассчитывают поднять на совещании, которое Росрыболовство планирует провести во Владивостоке 21 октября.

Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока собирается для выработки общей позиции отраслевых ассоциаций по тем или иным проблемам. До этого его встречи проходили на площадке Fishnews Online.

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