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Прибрежье Камчатки в районе Авачинского залива. Фото пресс-службы правительства края

Обитателям вод Камчатки посвятят специальный научный проект

В Камчатском крае в следующем году стартует комплексный научный проект по экологии, сообщил губернатор Владимир Солодов. Планируется глубокое исследование океанических процессов, в том числе изучение жизни донных организмов и морских млекопитающих.

Разработать комплексную программу научного исследования акватории Камчатки предложил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Он озвучил инициативу на межведомственном совещании по итогам расследования замора в Авачинском заливе. Напомним, причиной массовой гибели морских животных, по мнению науки, стало цветение водорослей.

Комплексный научный проект по экологии губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудил с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется исследовать масштабы гибели и скорость восстановления сообществ придонных животных, а также популяцию «краснокнижных» млекопитающих – каланов и антуров, рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

«При этом экспедиции, которые проходили с начала октября, будут продолжены для обеспечения непрерывного мониторинга состояния экосистемы океана», – подчеркнул Владимир Солодов.

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