05 ноября 2020 года

На «арктический план» дали полтора месяца

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 26 декабря внести в правительство единый план мероприятий по реализации основ госполитики России в Арктике.

Задача поставлена Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики, другим заинтересованным федеральным ведомствам, властям арктических регионов, госкорпорациями и организациями. План мероприятий с проектом доклада президенту нужно представить в кабмин до 26 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

Основы госполитики в Арктике до 2035 г. глава государства Владимир Путин утвердил 5 марта. 26 октября он подписал указ о Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на тот же период.

В документе поставлены цели по развитию территории и определены конкретные механизмы их достижения. В числе задач – развитие рыбной отрасли, Северного морского пути, борьба с браконьерством.

За реализацию стратегии также отвечает Минвостокразвития. Первый доклад о результатах ее исполнения министерство в рамках поручения Михаила Мишустина должно представить в правительство до 20 апреля 2021 г.

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