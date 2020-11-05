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О работах по обустройству «Краскино» рассказали на онлайн-конференции Fishnews

Минтранс сообщил о работах по обустройству «Краскино»

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья представила коллегам из отраслевых объединений информацию о решении проблем с пунктом пропуска «Краскино». Ранее руководители рыбопромышленных ассоциаций определили план совместных действий на онлайн-конференции Fishnews.

Поставки живого краба способны внести большой вклад в повышение отдачи от экспорта, но развивать работу на внешнем рынке по-прежнему мешает целый ряд барьеров. В том числе – ситуация с пунктом пропуска «Краскино», через который идет торговля с Китаем. Важно увеличить время работы пограничного перехода, обустроить его должным образом. Об этом руководители отраслевых ассоциаций заявили на онлайн-конференции Fishnews в сентябре.

По итогам встречи было направлено обращение к вице-премьеру – полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Зампред правительства – полномочный представитель президента поручил ведомствам изучить вопросы оптимизации работы пункта пропуска.

Сейчас в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья поступил ответ из Министерства транспорта РФ, сообщил на онлайн-конференции Fishnews 3 ноября президент АРПП Георгий Мартынов.

По данным Минтранса, ведутся работы по обустройству «Краскино»: оснащению дополнительными досмотровыми ямами, площадками под блок-модули, по освещению территории. «Весь комплекс работ по согласованным мероприятиям планируется завершить 30 ноября этого года», – привел информацию из письма руководитель ассоциации.

В министерстве также сообщили об изменении времени работы «Краскино» на режим семь дней в неделю и с 8:00 до 18:00 на грузовом направлении. Как отмечено в письме, предложено оставить режим работы без выходных, по десять или двенадцать часов в сутки, добавил Георгий Мартынов.

Также Минвостокразвития прислало в АРПП информацию, что вопрос с «Краскино» остается на контроле у Юрия Трутнева.

Обустройство пункта пропуска должно помочь в решении проблем, с которыми сталкиваются поставщики, прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. «Надеемся, что работа по модернизации будет закончена в срок», – сказал он.

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