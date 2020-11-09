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Рынку филе минтая прогнозируют существенные изменения

Эксперты прогнозируют высокие цены на MSC-сертифицированный минтай

Объемы поступлений на глобальный рынок филе минтая, сертифицированного по стандартам MSC, в 2021 г. сократятся. Это поддержит относительно высокие цены по сравнению с продукцией, не имеющей сертификата.

После исключения Русской рыбопромышленной компании (РРПК) из состава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) ее продукция лишится сертификата Морского попечительского совета (MSC). Для рынка сертифицированного блочного филе это означает потерю порядка 13-15 тыс. тонн. Соответственно увеличатся объемы несертифицированного филе минтая как первичной, так и вторичной заморозки, пишет Undercurrent News.

Эксперты отмечают, что конфликт между РРПК и АДМ произошел в тот момент, когда спрос на MSC-сертифицированное филе крайне высок из-за возросших розничных продаж во время пандемии. Если филе минтая российского происхождения без сертификата торгуется в диапазоне 2,9-3 тыс. долларов за тонну, то для будущих поставок сертифицированного блочного филе обсуждается уровень 3,5-3,6 тыс. долларов. Разрыв в цене около 600 долларов считается очень большим, но участники рынка пока не видят предпосылок для его сокращения.

По данным на первую декаду октября, производство сертифицированного филе минтая на Аляске в сезоне «Б» упало на 43%. Причем рыбодобывающие и перерабатывающие компании США пока воздерживаются от прогнозов цен на следующий год, желая проанализировать ситуацию с поставками. В России, несмотря на увеличение ОДУ минтая в 2021 г., разрешенный объем добычи в Охотском море, где ведется MSC-сертифицированный промысел, установлен чуть ниже, чем в текущем году.

В такой ситуации отзыв сертификата у РРПК в краткосрочной перспективе может усилить дефицит на рынке филе. Компания планирует самостоятельно пройти MSC-сертификацию, но пока непонятно, сколько на это потребуется времени, сообщает корреспондент Fishnews.

Выпадение такого крупного игрока из цепи поставок сертифицированного минтая может отразиться на ценах в первую очередь на европейском рынке. Крупные европейские розничные сети, такие как Aldi и Lidl, намерены продавать только MSC-сертфицированную продукцию и не собираются отступать от этого принципа, даже если предложение упадет, а цены вырастут.

Эксперты видят перспективы для сбыта несертифицированного минтая в странах Южной Америки, Китае, Индии, Индонезии, которые отличаются значительным населением и интересом к увеличению потребления рыбы. Возможности для увеличения продаж такой продукции есть и на российском рынке.

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