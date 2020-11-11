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Новый глава ФАС Максим ШАСКОЛЬСКИЙ и помощник председателя правительства Игорь АРТЕМЬЕВ. Фото пресс-службы кабмина

ФАС продолжит работу с новым руководителем

Игорь Артемьев, более 16 лет возглавлявший Федеральную антимонопольную службу, назначен помощником председателя правительства. Новым руководителем ФАС стал Максим Шаскольский, ранее - вице-губернатор Санкт-Петербурга.

В Федеральной антимонопольной службе сменился руководитель, сообщает корреспондент Fishnews. Премьер-министр Михаил Мишустин распоряжением от 11 ноября 2020 г. № 1934 назначил Игоря Артемьева, возглавлявшего ведомство с 2004 г., своим помощником.

Новым руководителем ФАС в соответствии с распоряжением правительства от 11 ноября 2020 г. № 2935 стал Максим Шаскольский. По данным с сайта ведомства, Максим Алексеевич Шаскольский родился 5 января 1975 г. в Ленинграде. В 1997 г. окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «экономист, преподаватель экономических дисциплин».

Работал в руководстве Петербургской сбытовой компании (гарантирующий поставщик электроэнергии).

В январе 2019 г. был назначен советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. С 23 января 2019 г. по 10 ноября 2020 г. - вице-губернатор Санкт-Петербурга, курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования.

Михаил Мишустин на встрече с Игорем Артемьевым и Максимом Шаскольским поблагодарил экс-главу ФАС за многолетнюю профессиональную работу. «Надеюсь, что мы так же плодотворно, с учетом вашего опыта, будем работать над задачами достижения национальных целей, которые поставил президент», - обратился глава правительства к своему новому помощнику.

Напомним, что во время руководства Игоря Артемьева Федеральная антимонопольная служба последовательно выступала за отказ от исторического принципа распределения квот в рыбной отрасли и называла его препятствием для эффективного развития рыбной промышленности. Глава ФАС ссылался на то, что рыба в магазинах стоит дорого, а аукционы обеспечат серьезные поступления в государственный бюджет.

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