18 ноября 2020 года

Предприятия Сахалинской области подвели итоги лососевого сезона

Рыбаки Сахалинской области добыли в эту путину более 64 тыс. тонн лососей. В целом больших проблем в регулировании промысла не возникало, хотя, конечно, есть ряд вопросов, которые нуждаются в решении, отметил президент ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максим Козлов.

Итоги лососевого промысла 2020 г. подвели на общем собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Для целого ряда промысловых районов Дальнего Востока путина оказалась непростой. На общем фоне ситуация в островном регионе оценивается на среднем уровне, по освоению первоначального прогноза удалось достичь 70%. «Хотя, конечно, по цифрам вылова, наверное, говорить о хороших подходах лососей не представляется возможным», - рассказал президент АРСО Максим Козлов.

Среди позитивных тенденций он назвал данные по заливу Анива. В этом году из-за депрессивного состояния в этом районе не открывали промысел горбуши, такие ограничения вводились и ранее. Ученые говорят о хорошем заполнении нерестилищ, так что есть надежда на возобновление добычи, отметил Максим Козлов. Конечно, возможности открытия промысла будут оцениваться по фактическим подходам.

Уже сейчас обсуждается стратегия организации лососевой путины на 2021 г. - проект должен быть подготовлен уже к середине декабря. Президент АРСО пригласил предприятия направлять свои предложения, сообщает корреспондент Fishnews.

Больших сложностей в плане регулирования промысла в этом году, по словам руководителя ассоциации, не наблюдалось - вопросы решались в рабочем порядке. Максим Козлов напомнил, что Росрыболовство пригласило регионы направить свои инициативы по работе приказа, регулирующего деятельность комиссий по анадромным. Президент АРСО также попросил ассоциантов передать свои замечания.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews