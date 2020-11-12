12 ноября 2020 года

Стратегии на лососевую путину по регионам дадут к середине декабря

Проекты региональных стратегий промысла тихоокеанских лососей на предстоящий год планируется подготовить до середины декабря. Об этом говорится в протоколе заседания Дальневосточного научно-промыслового совета.

Напомним, что стратегии организации промысла лососей по регионам принимаются заблаговременно, до путины, и определяют основные принципы добычи и меры сохранения ресурса. Это в том числе ориентировочные сроки открытия и закрытия промысла, меры регулирования. При этом оперативное принятие решений по-прежнему остается за региональными комиссиями по анадромным.

В октябре результаты путины 2020 г. и планы на новый сезон представители отрасли обсудили на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. В протоколе ДВНПС отмечен положительный опыт Росрыболовства по подготовке региональный стратегий. Решено продолжить такую практику «с учетом накопленного опыта».

При этом подготовить проекты стратегий на 2021 г. поручено до 15 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

На совещании по путине, проходившем 20 октября во Владивостоке, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил также о необходимости проанализировать меры по сохранению лососей, предусмотренные в правилах рыболовства.

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