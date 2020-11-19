19 ноября 2020 года

Росрыболовство прокомментировало кадровую оптимизацию

Предложения по изменению штатной численности будут проанализированы исходя из необходимости сохранения сотрудников, особенно на тяжелых участках рыбоохраны, заявили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о реформировании системы государственного а ппарата. К исполнению п оручений главы правительства приступили и в Росрыболовстве . Замминистра сельского хозяйства - руководитель ФАР Илья Шестаков поставил задачу в недельный срок подготовить предложения по кадровой оптимизации центрального аппарата и территориальных управлений.

Как заявил Fishnews глава объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков, структурные изменения будут направлены на более эффективное распределение кадровых ресурсов.

«В течение недели мы получим предложения от территориальных управлений по их видению повышения оптимизации кадрового состава. Сокращение количества вакантных должностей и перераспределение функциональных обязанностей действующих сотрудников позволить повысит эффективность работы отрасли, учитывая, что свободный зарплатный фонд, выделенный на вакантные должности, останется в ведении территориальных управлений для распределения среди сотрудников», - сказал представитель ведомства.

«Каждое предложение будет проанализировано исходя из необходимости сохранения сотрудников, в особенности на тяжелых участках, важных для осуществления нашей работы по борьбе с браконьерством», - добавил он.

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