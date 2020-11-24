24 ноября 2020 года

Андрей Чибис призвал не тянуть с поправками для «прибрежки»

Важно максимально быстро принять изменения, дающие возможность рыбакам-прибрежникам обрабатывать уловы в море, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В конце ноября документ рассмотрят на правительственной комиссии под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко, рассказал губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, глава региона поблагодарил сенаторов Константина Долгова и Татьяну Кусайко за активную работу над поправками.

«Принципиально важно сейчас обеспечить максимально быстрое принятие изменений, чтобы снять правовые риски прибрежного лова для наших рыбаков», – подчеркнул губернатор.

Сотрудники контролирующих органов, буквально трактуя нормы законодательства, указывают в актах проверок судов нарушения в виде производства на борту рыбной продукции (охлажденной, потрошеной, без головы). Однако без потрошения и обескровливания рыба быстро портится, а прибрежные рейсы в Заполярье могут длиться по несколько суток, отмечают областные власти.

Подготовленный законопроект четко прописывает право рыбаков-прибрежников на первичную обработку улова и доставку на берег потрошеной, обескровленной и обезглавленной охлажденной рыбы, а также рыбных голов.

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