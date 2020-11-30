Новости
Учебный парусник «Седов» вернулся в родной порт Калининграда из почти годового рейса. Фото пресс-службы Росрыболовства

«Седов» встретили из уникальной экспедиции

Самый большой в мире учебный парусник «Седов» вернулся в родной порт Калининграда из почти годового рейса. Судно завершило комплексную экспедицию – крупнейшую за всю историю парусного флота Росрыболовства.

В «Парусах мира» также участвовали барки «Крузенштерн» и «Паллада». Суммарно три судна преодолели 85,5 тыс. морских миль (почти четыре длины экватора), из них 16 тыс. морских миль – только под парусами. Учебную практику на судах прошли более 700 курсантов.

«Седов» отправился в экспедицию из Калининграда 7 декабря прошлого года. Он побывал в пяти океанах, в том числе Южном и Северном Ледовитом, в самых полярных для парусника широтах, пересек 13 морей, преодолев в итоге более 35 тыс. морских миль, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Барк вернулся в порт приписки только 27 ноября.

В торжественном построении приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, капитаны и курсанты всех трех парусников, включая гостей из Владивостока, Керчи, Мурманска.

Илья Шестаков зачитал приветствие от президента. «Искренне рад, что ваша экспедиция прошла успешно, и курсанты из разных городов страны – будущие судоводители, механики, мотористы, радисты – достойно справились с поставленными задачами, продемонстрировали отличные знания и подготовку, командный дух и сплоченность», – говорилось, в частности, в письме главы государства.

Также Владимир Путин обратил внимание, что барк совершил трансарктический переход по Северному морскому пути – из Владивостока в Калининград.

«Впервые в истории мореплавания за одну навигацию парусное судно пересекло Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых, Карское и Баренцево, причем часть маршрута была пройдена под парусом, без помощи двигателя, что является беспрецедентным случаем в арктических широтах и позволяет говорить о безопасности и мощном транспортном потенциале СМП как кратчайшего маршрута между западными регионами России и Дальним Востоком», - подчеркнул президент.

Илья Шестаков отметил, что завершившаяся экспедиция стала мероприятием мирового масштаба. «Я уверен, что весь тот опыт, который вы накопили, вам потребуется в дальнейшей учебе, в дальнейшей вашей жизни. Я хочу пожелать вам успехов и вперед – на благо новых дел и свершений, на благо России!» – обратился к курсантам глава Росрыболовства.

Больше новостей – в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Учебный парусник «Седов» вернулся в родной порт Калининграда из почти годового рейса. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • В торжественной церемонии приняли участие капитаны и курсанты всех барков, участвовавших в «Парусах мира». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ зачитал приветствие от президента. Фото пресс-службы ведомства. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Торжественная церемония встречи парусника. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Торжественная церемония встречи парусника. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Торжественная церемония встречи парусника. Фото пресс-службы Росрыболовства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостоккалининградмурманскросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Все материалы

    Интервью

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Отрасль началась с рыболовецких колхозов

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Активно подключаемся к глобальным вопросам

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

    Все интервью

    Личное мнение

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Александр ВАСЬКОВ

    ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

    Все материалы

    Крупным планом

    Государству необходимо внимательно относится к такому специфичному промысловому объекту, как глубоководные крабы

    Квоты продали – остались вопросы

    Добыча лосося на Камчатке

    Как объединились добытчики лососей – опыт Камчатки

    Филетировочная машина BAADER 588 для свежей или дефростированной рыбы тресковых пород на заводе «Русский минтай» в Приморье

    «Баадер» надежен и в условиях коронавирусного форс-мажора

    Сегодня численность работников рыбной отрасли в Хабаровском крае превышает 4,7 тыс. человек

    Не Амуром единым

    Все материалы

    События

    Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

    Нескучная история

    В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

    Приморье встретило «Русь»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.