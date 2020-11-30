30 ноября 2020 года

«Седов» встретили из уникальной экспедиции

Самый большой в мире учебный парусник «Седов» вернулся в родной порт Калининграда из почти годового рейса. Судно завершило комплексную экспедицию – крупнейшую за всю историю парусного флота Росрыболовства.

В «Парусах мира» также участвовали барки «Крузенштерн» и «Паллада». Суммарно три судна преодолели 85,5 тыс. морских миль (почти четыре длины экватора), из них 16 тыс. морских миль – только под парусами. Учебную практику на судах прошли более 700 курсантов.

«Седов» отправился в экспедицию из Калининграда 7 декабря прошлого года. Он побывал в пяти океанах, в том числе Южном и Северном Ледовитом, в самых полярных для парусника широтах, пересек 13 морей, преодолев в итоге более 35 тыс. морских миль, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Барк вернулся в порт приписки только 27 ноября.

В торжественном построении приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, капитаны и курсанты всех трех парусников, включая гостей из Владивостока, Керчи, Мурманска.

Илья Шестаков зачитал приветствие от президента. «Искренне рад, что ваша экспедиция прошла успешно, и курсанты из разных городов страны – будущие судоводители, механики, мотористы, радисты – достойно справились с поставленными задачами, продемонстрировали отличные знания и подготовку, командный дух и сплоченность», – говорилось, в частности, в письме главы государства.

Также Владимир Путин обратил внимание, что барк совершил трансарктический переход по Северному морскому пути – из Владивостока в Калининград.

«Впервые в истории мореплавания за одну навигацию парусное судно пересекло Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых, Карское и Баренцево, причем часть маршрута была пройдена под парусом, без помощи двигателя, что является беспрецедентным случаем в арктических широтах и позволяет говорить о безопасности и мощном транспортном потенциале СМП как кратчайшего маршрута между западными регионами России и Дальним Востоком», - подчеркнул президент.

Илья Шестаков отметил, что завершившаяся экспедиция стала мероприятием мирового масштаба. «Я уверен, что весь тот опыт, который вы накопили, вам потребуется в дальнейшей учебе, в дальнейшей вашей жизни. Я хочу пожелать вам успехов и вперед – на благо новых дел и свершений, на благо России!» – обратился к курсантам глава Росрыболовства.

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