04 декабря 2020 года

Михаил Мишустин: Закрепленные участки для промысла не пойдут на аукцион

Правительство рассмотрело законопроект о распространении в рыбной отрасли электронных торгов. Некоторые категории участков будут исключены из сферы применения электронных аукционов, сообщил премьер Михаил Мишустин.

Напомним, что законопроект об электронных торгах в рыбном хозяйстве был подготовлен в рамках национального плана развития конкуренции. Документ расширяет цифровые практики в сфере рыболовства, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство предлагает проводить торги по рыбе и другим видам водных биоресурсов в электронной форме», - сообщил глава кабмина.

Как обещают власти, такой формат обеспечит прозрачность и поможет сократить затраты участников торгов. «Это максимально открытая процедура, в которой все конкурируют на равных. Наблюдать за ходом аукциона можно в дистанционном режиме. Это удобно для всех участников», - сказал Михаил Мишустин.

В полном объеме регулирование по электронным аукционам начнет действовать со следующего года, заявил премьер-министр.

«При этом ряд рыболовных участков исключены из такого регулирования. Прежде всего те, где занимаются традиционным промыслом коренные народы Севера, Сибири, Дальнего Востока, а также участки, в отношении которых договоры для промышленного рыболовства были заключены ранее», - перечислил председатель правительства.

Также, по словам Михаила Мишустина, предусмотрены меры, которые помогут сделать электронные аукционы более защищенными. «Будет создан реестр недобросовестных участников, присутствующих на торгах фиктивно, без заключения договора. Им будет отказано в участии в этих аукционах», - обратил внимание премьер-министр.

Законопроект об электронных торгах привлек особое внимание положениями по распределению рыболовных участков, сообщает корреспондент Fishnews. На основании договоров на РЛУ предоставляется право на промысел целого ряда важных объектов, в частности тихоокеанских лососей.

В результате изменений законодательства не должны пострадать интересы добросовестных предприятий, подчеркивали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Сейчас обсуждается формирование региональных перечней рыболовных участков – 11 декабря эту тему должен рассмотреть Общественный совет при Росрыболовстве.

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