07 декабря 2020 года

Законопроект об электронных аукционах отправится к депутатам

Правительство РФ одобрило законопроект о распространении в рыбной отрасли торгов в электронной форме. Такой формат продажи долей квот и распределения участков для промысла сделает процедуру более прозрачной, заявили власти.

Законопроект о распространении в рыбном хозяйстве электронных торгов решено внести в Госдуму, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

Полной название документа - «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме».

Проект предусматривает проведение торгов в электронной форме для заключения договоров о закреплении доли квоты, договоров пользования водными биоресурсами, договоров пользования рыболовным участком.

Уход от «молоточных» аукционов позволит сократить сроки проведения торгов, а также снизить затраты участников, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в полном объеме регулирование по электронным аукционам начнет действовать с 2021 г.

При этом отдельные категории рыболовных участков будут исключены из сферы действия нового закона. Это РЛУ, на которые договоры для промышленного рыболовства были заключены ранее, а также участки для традиционного промысла коренных малочисленных народов (КМНС).

Также планируется предусмотреть меры, позволяющие сделать электронные аукционы более защищенными, в частности, реестр недобросовестных участников.

В результате изменений законодательства не должны пострадать интересы добросовестных предприятий, подчеркивали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Сейчас обсуждается формирование региональных перечней рыболовных участков – 11 декабря эту тему должен рассмотреть Общественный совет при Росрыболовстве.

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