11 декабря 2020 года

Онлайн-сервис для марикультуры Арктики собираются запустить с июня

С 1 июня будущего года в Арктической зоне РФ заработает интернет-сервис для получения морских аквакультурных участков, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков.

С 2018 г. на Дальнем Востоке введен особый порядок формирования участков для аквакультуры во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономзоне, на континентальном шельфе РФ. Для подачи заявлений об определении границ РВУ предусмотрен специальный интернет-сервис – aquavostok.ru. Проводятся электронные аукционы по закреплению участков.

Этот механизм планируют распространить на Арктическую зону. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин - до 17 февраля Минвостокразвития и Минсельхоз должны внести в правительство проект акта.

О разработке новых электронных сервисов для бизнеса Арктической зоны рассказал первый заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков на X Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

«По его словам, с 1 июня 2021 года в Арктике заработает интернет-сервис бесплатного предоставления земельных участков для любой незапрещенной хозяйственной деятельности, а также сервис для получения морских участков для аквакультуры», - сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Директор департамента развития Арктики Минвостокразвития Александр Павлов сообщил, что уже подано 40 заявок на получение статуса резидента Арктической зоны РФ.

«Объем заявленных инвестиций составил почти 185 млрд рублей, рабочих мест 4625. На нашем портале уже зарегистрировано потенциальных инвесторов 239, они находятся в процессе подготовки документов», - привел цифры Александр Павлов.

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