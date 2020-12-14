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11 декабря научно-исследовательское судно «Академик М.А. Лаврентьев» вернулось в порт Владивостока. Фото пресс-службы Минобрнауки

Наука получит новые данные об арктических морях

Научно-исследовательское судно «Академик М.А. Лаврентьев» вернулось во Владивосток после двух экспедиций общей продолжительностью 100 суток. В рамках нацпроекта «Наука» специалисты провели исследования морей Арктики, Дальнего Востока и северной части Тихого океана.

Человек и Арктика

Первый рейс продолжался 66 дней. Ученые собирали данные о геологическом прошлом и настоящем Северного Ледовитого океана, чтобы понять уровень воздействия человеческого общества на развитие экосистем. Также в ходе экспедиции специалисты оценили запасы минеральных ресурсов.

Участники рейса провели работы на 45 комплексных станциях. Проведены сейсмоакустические исследования, взяты 83 длинномерных и 151 коротких керна (цилиндрических выреза) донных осадков.

«Разрезы донных отложений содержат уникальную информацию для исследований изменения среды всего Северного Ледовитого океана. Подобно годовым кольцам на срезе дерева, высокоразрешающие и многодисциплинарные исследования осадков по глубине толщи позволяют регистрировать детальные изменения условий окружающей среды и предоставят ученым бесценный источник информации о прошлом нашей планеты», - рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

В министерстве подчеркнули, что одним из важнейших достижений экспедиции стали работы в южной части подводного хребта Ломоносова. Исследовать этот район очень трудно из-за удаленности, суровых гидрометеоусловий и сложной ледовой обстановки. Планируется, что изучение хребта позволит больше узнать об условиях среды восточного сектора Арктики и истории развития ледниковых покровов на прилегающих территориях.

Особое внимание ученые уделили каньону Геральд (Чукотское море), который находится в зоне современной рифтовой активности (движения тектонических разломов) в пределах потенциально нефтегазоносного Южно-Чукотского бассейна. Специалисты провели комплекс детальных геологических и сейсмоакустических исследований и получили представительные разрезы голоценовых осадков. Предполагается, что их изучение даст уникальную информацию об изменениях среды всего восточного сектора Арктики за последние 10-15 тыс. лет.

Морские свидетели катастрофы

Вторая экспедиция продолжалась 34 дня. Исследователи изучили отдельные полигоны Тихого океана, Японского и Берингова морей. Собран уникальный геологический, океанологический и биологический материал, пополнена коллекция кернов морских донных отложений и отобраны пробы современного планктона – основы пищевой пирамиды и биопродуктивности всего региона.

По просьбе правительства Камчатки и Российской академии наук специалисты начали работу с морских исследований у восточного побережья Камчатки, где в октябре произошла экологическая катастрофа.

Ученые отобрали пробы планктонных и бентосных организмов и гидробионтов, исследовали гидрологические особенности толщи воды и придонной обстановки, геохимические условия. Особое внимание уделили донным отложениям: взяли образцы поверхностных осадков, изучение которых позволит сделать заключение о возможных причинах и условиях экологического бедствия.

Для понимания периодичности, истории и характера подобных явлений исследователи отобрали керны донных осадков – своеобразных летописей событий прошлого, благодаря которым станет ясно, происходили ли подобные экологические катастрофы раньше.

«Также вблизи Камчатки ученые получили уникальные материалы, которые позволят провести полную реконструкцию природной среды и климата всей северной части Тихого океана и дальневосточных морей в прошлом с периодичностью тысячелетий, столетий и декад, выявить причины и механизмы глобальных изменений климата», - отметили в пресс-службе.

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