14 декабря 2020 года

Россия и Япония обсудили вопросы рыбных поставок

На переговорах с Минсельхозом РФ представители Японии рассказали, что страна предлагает сотрудничество в осуществлении экспорта рыбы и морепродуктов непосредственно из России. Инициатива касается в том числе икры минтая, которая сейчас поставляется через Южную Корею.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки. В переговорах участвовал замминистра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Одной из тем стал вопрос расширения прямых поставок рыбой и морепродуктами из России в Японию. Было отмечено, что более 60% российского экспорта в Страну восходящего солнца приходится именно на рыбопродукцию.

«Японская сторона предлагает сотрудничество в области освоения неиспользуемых и малоиспользуемых рыбных ресурсов Дальнего Востока», - сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Также, по информации ведомства, представители Японии готовы взаимодействовать в организации прямой торговли рыбой и морепродуктами из России. В том числе икрой минтая, которая сейчас экспортируется в Японию через Республику Корея.

Для дальнейшей проработки этого вопроса было решено организовать отдельную встречу на уровне профильных ведомств двух стран.

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