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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и губернатор Камчатки Владимир СОЛОДОВ обсудили вопросы отрасли. Фото пресс-службы Росрыболовства

Изучению лососей на Камчатке обещают особую поддержку

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудил укрепление научного обеспечения рыбной отрасли Камчатки с замминистра сельского хозяйства – руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Особое внимание будет уделяться изучению лососей.

Глава Камчатки Владимир Солодов уже неоднократно поднимал вопросы научного обеспечения отрасли на разных площадках. Илья Шестаков поддержал необходимость усиления рыбохозяйственной науки в крае, в следующем году финансирование на изучение лососевых существенно вырастет, сообщил губернатор по итогам встречи с руководителем Федерального агентства по рыболовству.

«Будет увеличено финансирование на исследование лососевых видов рыб. Здесь мы также планируем задействовать механизмы внебюджетного финансирования, в том числе, возможно, в ближайшие годы мы перейдем на целевые сборы с рыбопромышленных предприятий для финансирования отраслевой науки. Это обусловлено тем, что основными пользователями результатов КамчатНИРО являются сами рыбаки. Кроме того, будет минимизировано сокращение ставок. Ряд из них будет сокращен, потому что это общая политика по стране, но это не коснется ученых. Сокращение будет направлено на вакантные ставки и административный персонал. Более того, мы договорились, что по линии усиления науки будет активизирована взаимосвязь КамчатГТУ и КамчатНИРО — обе организации находятся в ведении Росрыболовства», – рассказал глава региона.

Ранее Росрыболовство заявило, что следующий год будет объявлен Годом лососей и, несмотря на общее сокращение финансового обеспечения отраслевой науки, на изучении этого ресурса сделают особый акцент. Ученым поручено подготовить пятилетнюю программу исследований лососей.

О налогах и квотах

На встрече также обсуждались налоговая отдача от рыбной отрасли и сохранение исторического принципа распределения квот, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Сейчас в правительстве РФ формируются новые поправки в Налоговый кодекс, которые позволят нам, как субъекту Российской Федерации, получать большую долю налоговых отчислений, что скажется и на населении полуострова. Вместе с тем, конечно, рыбаков волнует стабильность обеспечения сырьевой базы, сохранение исторического принципа, – глава Росрыболовства Шестаков Илья Васильевич поддерживает его, – хотя в перспективе некоторый объем квот планируют распределять в соответствии с инвестиционным принципом. Этот объем мы будем заранее обсуждать с рыбопромышленниками региона, чтобы они были готовы участвовать в этих инвестиционных проектах», — сообщил Владимир Солодов.

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