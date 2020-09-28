28 сентября 2020 года

Владимир Солодов предложил укреплять отраслевую науку и рыбоохрану

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на коллегии Росрыболовства поднял вопросы финансирования рыбохозяйственной науки и предложил решения для повышения эффективности работы рыбоохраны. Также глава региона заявил о важности риск-ориентированного подхода при госконтроле в отрасли.

В этом году в Камчатском крае прогнозировался вылов около 240 тыс. тонн тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews. Добыча составила 191 тыс. тонн, хотя регион по-прежнему остается лидером по уловам красной рыбы.

Результаты путины вновь говорят о значении научного прогнозирования. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли этой теме нужно уделять особое внимание, подчеркнул глава Камчатского края Владимир Солодов на коллегии Федерального агентства по рыболовству.

«Так, со стороны края я вижу в качестве принципиального приоритета развитие научно-образовательного комплекса, который бы сфокусировался вокруг проблем в рыбохозяйственной сфере с привлечением и подготовкой молодых специалистов», - заявил губернатор.

Отраслевая наука находится в ведении Росрыболовства. Глава Камчатки поднял на коллегии федерального ведомства проблему финансирования научного обеспечения. Объемы средств для Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) на 2021 г. уступают показателю нынешнего года на 27%. Глава региона отметил важность решения этой проблемы.

«Со стороны края мы готовы активно участвовать в реализации этих задач. В частности, мы уже проговаривали возможности создания беспилотных летательных аппаратов для проведения ряда авиаучетных работ и удешевления их стоимости», - сообщил Владимир Солодов.

Ранее он поручил краевому правительству при подготовке к следующей путине проработать вопрос о поддержке науки.

Еще одна важная тема - борьба с браконьерством, подчеркнул губернатор. За последние годы прозрачность работы предприятий отрасли существенно повысилась. «По мнению экспертов и контрольно-надзорных органов, нелегальная добыча в этой сфере практически отсутствует», - отметил руководитель края. В связи с этим он обратил внимание на перспективность использования системы оценки рисков при осуществлении госконтроля в отрасли.

«Применение риск-ориентированного подхода контрольных органов, в первую очередь пограничного управления ФСБ России, позволило бы как раз сфокусировать силы и средства на тех зонах, где осуществляется вылов незарегистрированными предприятиями или просто незаконно находящимися плавсредствами», - заявил Владимир Солодов.

При этом необходимо повышать материальное обеспечение рыбоохраны, укреплять ее кадрово. В Камчатском крае инспекторов примерно в два раза меньше, чем требуется для полноценной работы, поднял на федеральном уровне проблему губернатор. Зарплата инспекторов в регионе составляет 32,5 тыс. рублей при средней по краю 80,5 тыс. рублей.

Для решения проблем, заявил Владимир Солодов, важно продолжить работу по внедрению перекрестных полномочий, чтобы инспекторы, которые противодействуют нарушениям в сфере лесного законодательства, охраны животного мира, могли также защищать и рыбные ресурсы.

Часть штрафов, которые накладывают работники рыбоохраны, предложено направлять для формирования стимулирующих выплат инспекторам.

Накануне губернатор выступил с предложениями по сохранению водных биоресурсов на совещании, которое проводил во Владивостоке секретарь Совбеза Николай Патрушев.

На коллегии Росрыболовства Владимир Солодов также рассказал о перспективах перевозок продукции из водных биоресурсов по Северному морскому пути: в Санкт-Петербург как раз прибыл лихтеровоз с рыбным грузом. В следующем году планируется выполнить уже четыре таких рейса, руководство региона занимается их организацией с Росатомом.

Инициативы губернатора Камчатки будут отражены в решении коллегии, заявил замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков.

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