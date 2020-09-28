Новости
Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ выступил на коллегии Росрыболовства по видеосвязи

Владимир Солодов предложил укреплять отраслевую науку и рыбоохрану

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на коллегии Росрыболовства поднял вопросы финансирования рыбохозяйственной науки и предложил решения для повышения эффективности работы рыбоохраны. Также глава региона заявил о важности риск-ориентированного подхода при госконтроле в отрасли.

В этом году в Камчатском крае прогнозировался вылов около 240 тыс. тонн тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews. Добыча составила 191 тыс. тонн, хотя регион по-прежнему остается лидером по уловам красной рыбы.

Результаты путины вновь говорят о значении научного прогнозирования. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли этой теме нужно уделять особое внимание, подчеркнул глава Камчатского края Владимир Солодов на коллегии Федерального агентства по рыболовству.

«Так, со стороны края я вижу в качестве принципиального приоритета развитие научно-образовательного комплекса, который бы сфокусировался вокруг проблем в рыбохозяйственной сфере с привлечением и подготовкой молодых специалистов», - заявил губернатор.

Отраслевая наука находится в ведении Росрыболовства. Глава Камчатки поднял на коллегии федерального ведомства проблему финансирования научного обеспечения. Объемы средств для Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) на 2021 г. уступают показателю нынешнего года на 27%. Глава региона отметил важность решения этой проблемы.

«Со стороны края мы готовы активно участвовать в реализации этих задач. В частности, мы уже проговаривали возможности создания беспилотных летательных аппаратов для проведения ряда авиаучетных работ и удешевления их стоимости», - сообщил Владимир Солодов.

Ранее он поручил краевому правительству при подготовке к следующей путине проработать вопрос о поддержке науки.

Еще одна важная тема - борьба с браконьерством, подчеркнул губернатор. За последние годы прозрачность работы предприятий отрасли существенно повысилась. «По мнению экспертов и контрольно-надзорных органов, нелегальная добыча в этой сфере практически отсутствует», - отметил руководитель края. В связи с этим он обратил внимание на перспективность использования системы оценки рисков при осуществлении госконтроля в отрасли.

«Применение риск-ориентированного подхода контрольных органов, в первую очередь пограничного управления ФСБ России, позволило бы как раз сфокусировать силы и средства на тех зонах, где осуществляется вылов незарегистрированными предприятиями или просто незаконно находящимися плавсредствами», - заявил Владимир Солодов.

При этом необходимо повышать материальное обеспечение рыбоохраны, укреплять ее кадрово. В Камчатском крае инспекторов примерно в два раза меньше, чем требуется для полноценной работы, поднял на федеральном уровне проблему губернатор. Зарплата инспекторов в регионе составляет 32,5 тыс. рублей при средней по краю 80,5 тыс. рублей.

Для решения проблем, заявил Владимир Солодов, важно продолжить работу по внедрению перекрестных полномочий, чтобы инспекторы, которые противодействуют нарушениям в сфере лесного законодательства, охраны животного мира, могли также защищать и рыбные ресурсы.

Часть штрафов, которые накладывают работники рыбоохраны, предложено направлять для формирования стимулирующих выплат инспекторам.

Накануне губернатор выступил с предложениями по сохранению водных биоресурсов на совещании, которое проводил во Владивостоке секретарь Совбеза Николай Патрушев.

На коллегии Росрыболовства Владимир Солодов также рассказал о перспективах перевозок продукции из водных биоресурсов по Северному морскому пути: в Санкт-Петербург как раз прибыл лихтеровоз с рыбным грузом. В следующем году планируется выполнить уже четыре таких рейса, руководство региона занимается их организацией с Росатомом.

Инициативы губернатора Камчатки будут отражены в решении коллегии, заявил замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: браконьерствовладивостоккамчаткаправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Работаем над мерами поддержки рыбаков

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

В Барселоне нас ждет праздник мирового масштаба

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультура нуждается в системном подходе

Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток» Давид ОЛЬШЕВСКИ

Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток»

Давид ОЛЬШЕВСКИ

«Железо» – это только верхушка айсберга

Все интервью

Личное мнение

К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

Игорь КИМ

Рыбопереработка требует современных технологов

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

Все материалы

Крупным планом

Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

Неоставленный остров

Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске

Инвестквоты для Парамушира

В Приморском крае группа компаний «Антей» разместила заказ на постройку целой серии судов для промысла краба

Добытчики краба обеспечили верфи работой

На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря

Сахалинский «Восток» сделал лето незабываемым

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.