18 декабря 2020 года

Вьетнамским морепродуктам стало сложнее попасть в КНР

Вьетнамские экспортеры продукции из водных биоресурсов столкнулись с ужесточением мер при поставках на китайский рынок. Новые строгости на границе ставят под сомнение восстановление объемов поставок.

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) обеспокоена тщательными проверками продукции на китайской границе в связи с эпидемией коронавируса. С середины ноября на приграничных пунктах пропуска в Китае начали распылять дезинфицирующие средства и отслеживать происхождение всех замороженных морепродуктов. Такие меры введены в большинстве крупных портов страны. Как отмечает информагентство Vietnam Plus, вся продукция подвергается тестированию сразу после ввоза.

Генеральный секретарь VASEP Чыонг Динь Хоэ рассказал, что, несмотря на рост спроса на морепродукты в Китае, многие товарные партии застряли в портах. По данным VASEP, с января по ноябрь Китай импортировал из Вьетнама водных биоресурсов на 1,3 млрд долларов - это на 3,4% превышает уровень прошлого года. Всего же в 2020 г. предполагается поставить в КНР такой продукции на 1,48 млрд долларов (+5%), сообщает корреспондент Fishnews.

После резкого спада поставок из-за пандемии в начале года последовал такой же стремительный восстановительный рост - на 27% в сентябре, на 16% в октябре и на 19% в ноябре, пишет Vietnam Plus. Однако, подчеркивает инфрмагентство, сохранение такого роста сейчас под сомнением из-за жестких проверок.

Напомним, со схожими проблемами столкнулись и российские экспортеры рыбы и морепродуктов при поставках в Китай.

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