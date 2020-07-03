03 июля 2020 года

Коронавирус сказался на продажах вьетнамской рыбы

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) отмечает: в июне республика продала за рубеж рыбопродукции на 626 млн долларов. Снижение по сравнению с результатами мая составило 10%.

В мае же вьетнамский рыбный экспорт в денежном выражении упал на 16%, пишет Vietnam Plus.

По данным VASEP, за первое полугодие на продажах за рубеж рыбы и морепродуктов республика заработала 3,5 млрд долларов – на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Сильнее всего пострадал экспорт пангасиуса и тунца – снижение составило 31% и 20% соответственно. Выросли только продажи креветки (+3%).

Ассоциация считает, что пандемия коронавируса привела к падению мирового спроса на рыбу и морепродукты на 35-50%. По бизнесу также ударили дефицит сырья, проблемы в логистике и задержки оплаты поставок, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно информации VASEP, к концу июня сильнее всего сократился экспорт на рынок Евросоюза – на 35%. На 6% упали продажи в Соединенные Штаты, на 17% – в страны АСЕАН, на 9% – в Южную Корею, на 3% – в Китай, на 5% – в Японию. Небольшое увеличение было зафиксировано лишь по экспорту на мелкие для Вьетнама рынки, такие как Великобритания и Канада.

Эксперты ассоциации смотрят без оптимизма на возможность восстановления глобального спроса на рыбу и морепродукты: коронавирус остается главной проблемой крупнейших рынков – США, Евросоюза и КНР.

Впрочем, в отраслевом объединении упомянули и о некоторых позитивных трендах – стабильности продаж замороженной и консервированной продукции, а также росте числа онлайн-заказов. Кроме того, VASEP рассчитывает на увеличение экспорта в Евросоюз благодаря заключению соглашения о свободной торговле.

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