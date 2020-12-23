23 декабря 2020 года

Алексей Осинцев: Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Помимо членов Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота предложения РРПК поддерживают многие другие компании, считает президент АСРФ Алексей Осинцев.

Одной из самых резонансных тем в уходящем году стали инициативы Русской рыбопромышленной компании по реформе отрасли. «Эти изменения были предложены не сиюминутно. Их актуальность сохранилась, более того, она подтверждается их обсуждением и в целом ситуацией, как в международном плане, так и в экономике. Предложенная реформа нацелена на дальнейшее обновление рыбопромыслового флота за счет судов российской постройки», – отметил президент АСРФ Алексей Осинцев в интервью Fishnews.

Начавшееся в рамках механизма инвестквот строительство позволит обновить промысловые мощности лишь частично, обратил внимание руководитель ассоциации.

По его мнению, предложения участников АСРФ отвечают государственным задачам, но прежде всего они направлены на повышение эффективности экономической отдачи от рыбной отрасли.

«По нашим расчетам, их реализация позволит примерно на 20% увеличить стоимость производимой рыбопродукции – за счет повышения степени переработки и выпуска новых видов продукции. Тем самым повысится и стоимость экспорта отечественной рыбы», – заявил Алексей Осинцев.

По его словам, решение увеличить размер инвестквот до 50% общего допустимого улова полностью обеспечит загрузку промысловых и перерабатывающих мощностей новых судов и увеличит как долю безотходной переработки, так и выпуск более дорогой и востребованной продукции.

Президент АСРФ отметил, что запасы водных биоресурсов ограничены, и без перевооружения отрасли российские рыбаки по-прежнему будут проигрывать международную конкуренцию в таких сегментах, как добыча и переработка минтая на Дальнем Востоке или трески в Баренцевом море. Не случайно именно эти объекты выделены на инвестцели, обратил внимание собеседник Fishnews.

«И я бы не сказал, что регулятор выступил против этих инициатив. Минсельхоз и Росрыболовство считают, что предложения могут быть концептуально поддержаны, но требуют проработки с учетом возможностей отечественных верфей. Со схожей позицией выступило и Минэкономразвития. Инициативы положительно оценил Минпромторг», – сообщил Алексей Осинцев.

Говоря про аукционы с инвестобязательствами на право добычи крабов, он обратил внимание на результаты уже проведенных торгов. В бюджет поступило 142 млрд рублей, размещены заказы на строительство в России 35 краболовных судов. Такие же результаты прогнозируются и для второго этапа, заметил глава ассоциации.

«Любая рыбопромышленная компания, работающая на годы вперед, заинтересована в обновлении флота, в создании безопасных и комфортных условий для труда и отдыха экипажа, в увеличении экономической отдачи от добываемого ресурса», – подчеркнул руководитель АСРФ.

Он напомнил, что ассоциация объединяет инвесторов, которые целенаправленно занимаются обновлением флота. «Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что и для многих других компаний, которые пока не входят в АСРФ, такие предложения приемлемы и ими поддерживаются», – добавил Алексей Осинцев.

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