Новости
Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Алексей Осинцев: Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Помимо членов Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота предложения РРПК поддерживают многие другие компании, считает президент АСРФ Алексей Осинцев.

Одной из самых резонансных тем в уходящем году стали инициативы Русской рыбопромышленной компании по реформе отрасли. «Эти изменения были предложены не сиюминутно. Их актуальность сохранилась, более того, она подтверждается их обсуждением и в целом ситуацией, как в международном плане, так и в экономике. Предложенная реформа нацелена на дальнейшее обновление рыбопромыслового флота за счет судов российской постройки», – отметил президент АСРФ Алексей Осинцев в интервью Fishnews.

Начавшееся в рамках механизма инвестквот строительство позволит обновить промысловые мощности лишь частично, обратил внимание руководитель ассоциации.

По его мнению, предложения участников АСРФ отвечают государственным задачам, но прежде всего они направлены на повышение эффективности экономической отдачи от рыбной отрасли.

«По нашим расчетам, их реализация позволит примерно на 20% увеличить стоимость производимой рыбопродукции – за счет повышения степени переработки и выпуска новых видов продукции. Тем самым повысится и стоимость экспорта отечественной рыбы», – заявил Алексей Осинцев.

По его словам, решение увеличить размер инвестквот до 50% общего допустимого улова полностью обеспечит загрузку промысловых и перерабатывающих мощностей новых судов и увеличит как долю безотходной переработки, так и выпуск более дорогой и востребованной продукции.

Президент АСРФ отметил, что запасы водных биоресурсов ограничены, и без перевооружения отрасли российские рыбаки по-прежнему будут проигрывать международную конкуренцию в таких сегментах, как добыча и переработка минтая на Дальнем Востоке или трески в Баренцевом море. Не случайно именно эти объекты выделены на инвестцели, обратил внимание собеседник Fishnews.

«И я бы не сказал, что регулятор выступил против этих инициатив. Минсельхоз и Росрыболовство считают, что предложения могут быть концептуально поддержаны, но требуют проработки с учетом возможностей отечественных верфей. Со схожей позицией выступило и Минэкономразвития. Инициативы положительно оценил Минпромторг», – сообщил Алексей Осинцев.

Говоря про аукционы с инвестобязательствами на право добычи крабов, он обратил внимание на результаты уже проведенных торгов. В бюджет поступило 142 млрд рублей, размещены заказы на строительство в России 35 краболовных судов. Такие же результаты прогнозируются и для второго этапа, заметил глава ассоциации.

«Любая рыбопромышленная компания, работающая на годы вперед, заинтересована в обновлении флота, в создании безопасных и комфортных условий для труда и отдыха экипажа, в увеличении экономической отдачи от добываемого ресурса», – подчеркнул руководитель АСРФ.

Он напомнил, что ассоциация объединяет инвесторов, которые целенаправленно занимаются обновлением флота. «Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что и для многих других компаний, которые пока не входят в АСРФ, такие предложения приемлемы и ими поддерживаются», – добавил Алексей Осинцев.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор торговой компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Зачем рыбе красота

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Коронавирус скорректировал планы рыбаков

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Все материалы

Крупным планом

Главная лаборатория «Нерея»

Когда рыба больше чем товар

Команда «Родных островов», волонтеры и помощники фонда собрали около 1100 продуктовых наборов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» поддержали сахалинцев в трудный год

Из-за требований по охране региональных ООПТ возникли проблемы у добытчиков корбикулы

Затейливые приоритеты псевдоэкологов в Приморье

Государству необходимо внимательно относится к такому специфичному промысловому объекту, как глубоководные крабы

Квоты продали – остались вопросы

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.