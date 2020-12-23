Главный форс-мажор уходящего года отодвинул на задний план проблемы отдельных отраслей, и рыболовство не стало исключением. Государство словно решило отложить до лучших времен и радикальные реформы, и точечную настройку законодательства. Тем не менее упорная работа на площадке рыбной правкомиссии, в координационных и совещательных органах, в рамках механизмов «регуляторной гильотины» и оценки регулирующего воздействия рано или поздно принесет плоды, уверен президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев .

В интервью Fishnews он рассказал, какие льготы сулят инвесторам изменения в законодательстве, есть ли шансы ускорить китайскую бюрократию, сколько еще рыбакам дожидаться решения по перегрузам и какую отдачу получит отрасль от второй волны аукционов и инвестквот.

– Алексей Игоревич, в преддверии нового сезона охотоморской путины рыбопромышленные компании обращают внимание на отсутствие подвижек в вопросе перегрузов . Неоднократно пересекать госграницу из-за штормов по-прежнему разрешено только для перегрузки уловов, но не произведенной из них рыбной продукции. Каковы шансы на сближение позиций Пограничной службы и рыбаков?

– Решение затянулось, но подвижки все же есть. Нам удалось обсудить проблему перегрузов на рабочей группе по отраслевому регулированию профильного комитета Совета Федерации и донести наши аргументы и расчеты до законодателей. Предложения были направлены регулятору, и в результате получена понятная позиция Минсельхоза.

Но, к сожалению, силовые ведомства по-прежнему видят высокие риски, если перегрузы рыбной продукции в районах укрытия будут разрешены. Причем эти риски связаны не столько с нарушениями в сфере рыболовства, сколько с незаконным проникновением иностранных граждан через границу, возможным распространением наркотических средств и в целом соблюдением режима госграницы.

Возможные механизмы контроля обсуждались в рамках межведомственной рабочей группы Росрыболовства и Пограничной службы ФСБ России. Мы поделились мнением, как можно предотвратить такие правонарушения, и предложили поработать в режиме эксперимента, хотя бы только на минтаевой путине. Надеюсь, коллеги из Погранслужбы к нам прислушаются.

Непосредственно по содержанию предложений мы не получили от Минсельхоза возражений. Однако, по мнению регулятора, в первую очередь необходимо решить вопрос с работой в российских морских водах так называемых «незаходных» судов. На это обращали внимание и представители Пограничной службы. После того как проблема с «незаходными» судами будет урегулирована, мы сможем перейти к отработке иных рисков и можем рассчитывать на вторую половину следующего года для внесения законопроекта по перегрузам.

В целом работа над этим документом продолжается, у нас подготовлено обоснование и все расчеты. Как мы знаем, объединения рыбаков Сахалина и Приморья также обращаются во все инстанции по перегрузам, не дожидаясь, пока эту работу выполнит основная отраслевая ассоциация – ВАРПЭ, которая, на наш взгляд, почему-то потеряла интерес к этой проблеме. В этом году законопроект о перегрузах был в повестке дня одного из заседаний Общественного совета при Росрыболовстве. Однако в последний момент председатель ОС, он же президент ВАРПЭ, снял этот вопрос с рассмотрения по странной причине. Хотя позиция Общественного совета была бы весьма кстати.

– Ваша ассоциация выступала за фактический запрет промысла для «незаходных» судов. Еще год назад Росрыболовство настаивало на скорейшем введении такой нормы , но затем стали называться более отдаленные сроки. С чем это связано? И какое решение могло бы устроить и государство, и бизнес?

– В этом году проект постановления по «незаходным» судам, внесенный в правительство, неоднократно рассматривался, в том числе в рамках механизма «регуляторной гильотины» на рабочей группе. Поскольку о нем были разные толкования, мы считаем важным довести до всех судовладельцев, что этот акт не устанавливает каких-либо запретов ни на промысел, ни на покупку или постройку, ремонт и переоборудование судна за границей. Речь идет лишь о создании одинаковых условий рыболовства в российской экономзоне для собственников всех рыбопромысловых судов, в том числе «незаходных».

Каким образом это планируется сделать? Предложено ввести дополнительное условие для оформления разрешения на добычу водных биоресурсов (ВБР). Необходимо, чтобы у таможенных органов были сведения о таможенном декларировании судна, произведенном после его регистрации. По большинству судов такие сведения есть – декларирование происходит при каждом возвращении судна с промысла.

Это несложный и понятный механизм. По сути, для получения разрешения на вылов необходимо осуществить заход судна в один из российских морских портов. Причем достаточно делать это с определенной периодичностью. Вопрос только - с какой?

В той редакции проекта постановления, которая рассматривалась на рабочей группе, норма может читаться так, что за всю многолетнюю эксплуатацию судна иностранной постройки достаточно будет завести его в российский порт хотя бы один раз. Это, конечно, неправильно. Поэтому мы предложили доработать проект и уточнить, что сведения о декларировании судна должны иметься за период нескольких лет до заявки на оформление разрешения. Это должен быть какой-то обоснованный срок.

Задержка принятия акта связана, насколько мы понимаем, с сопротивлением владельцев «незаходных» судов. Основное отраслевое объединение даже координирует эту работу. Противники введения нормы теперь предлагают отсрочить ее вступление в действие на три года. На наш взгляд, это безосновательно с учетом предусмотренного переходного периода, ранее предоставленных льгот для таможенного оформления таких судов и длительной разработки проекта.

– На ваш взгляд, какая периодичность была бы оптимальной?

– С учетом того обстоятельства, что пять лет – это срок освидетельствования судна под класс Морского регистра, пятилетний период выглядит оптимальным и обоснованным.

– АСРФ поднимала на уровнях заинтересованных ведомств и правительства вопрос о сроках и периодичности обновления китайской стороной списков российских промысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов, продукция которых разрешается к ввозу в Китай. Что удалось сделать?

– В течение года мы обращали внимание руководства и Россельхознадзора, и Минсельхоза на эту проблему – рассмотрение российских заявок по обновлению списков экспортеров происходит крайне медленно. Это создает большие риски для бизнеса. Например, заявки по объектам – поставщикам живых морепродуктов, поданные в середине июля, удовлетворили, обновив списки, только в ноябре. По замороженной рыбопродукции российская сторона направила заявку еще в июне, а результата нет до сих пор.

Мы видим, что Россельхознадзор и Нацрыббезопасность оперативно отрабатывают с российскими предприятиями все необходимые процедуры. Рыбаки и отраслевые объединения работают в постоянном контакте с компетентными органами, представляют все необходимые сведения и видеоматериалы по объектам. Но переговоры с китайской стороной проходят тяжело, и процесс в целом не ускоряется.

Вот-вот начнется сезон промысла минтая в Охотском море – основная по объему и количеству судов путина. Наши рыбаки могут столкнуться с невозможностью экспорта рыбной продукции с новых судов или заводов. Это критично. Ждать до полутора лет, пока производимая ими продукция будет разрешена к ввозу в Китай и другие страны, мягко говоря, экономически невыгодно. Решение этого вопроса – настоящая головная боль инвесторов.

Эту информацию я доложил в сентябре на заседании профильной правкомиссии. По ее итогам Россельхознадзору и Минсельхозу были даны поручения проработать в двустороннем формате с китайской стороной периодичность обновления перечней экспортеров и сроки рассмотрения российских заявок.

Мы предлагали пойти по пути подачи информации партиями. Сначала раз в квартал обновлять данные по тем предприятиям, которые соответствуют требованиям к экспортерам, а затем перейти на ежемесячную подачу. То же касается и исключения объектов из списков.

Но на практике вышло так, что китайская сторона сама перешла к односторонним изменениям при приостановке ввоза продукции с отдельных судов или заводов – при подозрении на контакт с коронавирусом.

Сейчас проводится переаттестация экспортеров, по результатам которой информация о готовности российских судов и заводов будет партиями направляться компетентным службам КНР.

Рассчитываем, что регулярность подачи заявок позволит сократить сроки их рассмотрения. Мы видим заинтересованность в этом не только российских производителей, но и китайских потребителей нашей продукции. Устойчивый спрос на российскую рыбу и морепродукты был подтвержден в ходе бизнес-миссии, которая проводилась в начале декабря в онлайн-формате торгпредством России в Китае.

– А что вы думаете по поводу новых требований, которые в связи с коронавирусом выдвинули китайские службы к российской ( и не только ) рыбопродукции, выгружаемой в портах КНР?

– Вы совершенно правильно заметили, что эти требования относятся не только к российской рыбопродукции. И, кстати, они выдвигаются не только китайской стороной. На днях мы получили рассылку о новых требованиях в Республике Корея.

Власти разных стран стараются предпринять все возможные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. То же самое происходит и у нас.

– В этом году принят федеральный закон о защите и поощрении капитальных вложений. Что необходимо сделать, чтобы применить его подходы к инвестициям в области рыболовства?

– Положения налогового законодательства о защите и поощрении инвестиций предусматривают сохранение у инвестора порядка определения налоговой базы, налогового периода, налоговых ставок, порядка исчисления налога на прибыль, а также сохранение иных налогов и льгот по их уплате на период реализации инвестпроекта. По нашему мнению, эти принципы необходимо распространить и на отраслевые инвестпроекты. К сожалению, сейчас эти положения не распространяются на ставки сбора за пользование водными биоресурсами, которые платят все рыбаки.

Минсельхоз России дорабатывает законопроект об изменениях в Налоговый кодекс по ставкам сбора. Логично учесть подходы защиты и сохранения инвестиций в этом законопроекте. Для этого необходимо предусмотреть возможность применения вычета при уплате сборов при осуществлении рыболовства с использованием новых судов, построенных в рамках механизма инвестквот.

Кроме того, мы предложили разработчику законопроекта увеличить ставки сборов для промысловых объектов, выделенных на инвестиционные цели, – это прежде всего минтай и атлантическая треска – после 2025 года. К этому времени все суда по уже прошедшим отбор инвестпроектам будут введены в эксплуатацию. По такому же принципу целесообразно предусмотреть временный вычет по инвестиционным квотам на вылов крабов, которые были проданы в конце прошлого года на аукционах и по которым приняты обязательства построить новые краболовные суда.

Принятие таких предложений позволит на этапах строительства и первоначальной эксплуатации объектов сохранить условия реализации инвестпроектов и аукционов на инвестиционные цели.

– В ноябре в Налоговый кодекс были внесены поправки , устанавливающие нулевой НДС для предприятий – экспортеров продукции из уловов водных биоресурсов, добытых в ИЭЗ России. Для чего потребовались эти изменения и какую экономию они принесут рыбакам?

– Речь идет о поправках, которые в налоговом отношении признали российский статус рыбной продукции, отгружаемой из районов промысла в российской экономзоне. Это не об экономии, а о том, что снят риск возможных финансовых потерь для рыбаков.

Дело в том, что ранее имела место определенная судебная практика, претензии налоговых органов к рыбакам, отказы в возмещении НДС при оформлении отгрузочных документов напрямую из таких районов промысла до иностранных портов назначения. Хотя логистика в любом случае осуществлялась только через российский порт.

Часть предприятий не несла таких рисков, поскольку делала два комплекта документов: сначала отгрузка из района промысла в российский порт, затем это же или другое юрлицо отгружало рыбу из российского порта в иностранный. Нередко такие сделки носили, скажем прямо, искусственный характер, поскольку продукция реализовывалась еще до отгрузки и эти документы создавались только для того, чтобы избежать возможных претензий.

Практика таких отказов могла быть расширена повсеместно. В этом случае сумма потерь отрасли была бы весьма значительной. Теперь этот правовой пробел устранен. Считаем, что это упрощение административного бремени и хозяйственной деятельности предприятий.

– Одной из самых резонансных тем в уходящем году стали инициативы РРПК по реформе рыбной отрасли . АСРФ поддержала эти предложения , но регулятор и большинство предприятий высказались резко против. Насколько актуальны такие изменения в текущей ситуации? Какие проблемы они могут создать для компаний, уже участвующих в программе инвестквот?

– Эти изменения были предложены не сиюминутно. Их актуальность сохранилась, более того, она подтверждается их обсуждением и в целом ситуацией, как в международном плане, так и в экономике. Предложенная реформа нацелена на дальнейшее обновление рыбопромыслового флота за счет судов российской постройки. Начавшееся в рамках механизма инвестквот строительство позволит обновить промысловые мощности лишь частично.

Предложения участников АСРФ отвечают государственным задачам, но прежде всего они направлены на повышение эффективности экономической отдачи от рыбной отрасли. По нашим расчетам, их реализация позволит примерно на 20% увеличить стоимость производимой рыбопродукции – за счет повышения степени переработки и выпуска новых видов продукции. Тем самым повысится и стоимость экспорта отечественной рыбы.

Для примера: сейчас средняя стоимость экспорта тонны американской продукции из минтая составляет около 3 тыс. долларов, тогда как экспортная российская минтаевая продукция в 2,5 раза дешевле. Это происходит за счет совершенно иной структуры производства и сбыта в США. Из уловов в основном выпускается филе и сурими – продукция с более высокой добавленной стоимостью.

Решение увеличить размер инвестквот до 50% общего допустимого улова полностью обеспечит загрузку промысловых и перерабатывающих мощностей новых судов и увеличит как долю безотходной переработки, так и выпуск более дорогой и востребованной продукции. Запасы водных биоресурсов ограничены, и без перевооружения отрасли российские рыбаки по-прежнему будут проигрывать международную конкуренцию в таких сегментах, как добыча и переработка минтая на Дальнем Востоке или трески в Баренцевом море. Не случайно именно эти объекты выделены на инвестцели.

И я бы не сказал, что регулятор выступил против этих инициатив. Минсельхоз и Росрыболовство считают, что предложения могут быть концептуально поддержаны, но требуют проработки с учетом возможностей отечественных верфей. Со схожей позицией выступило и Минэкономразвития. Инициативы положительно оценил Минпромторг.

В отношении аукционов с инвестобязательствами на право добычи крабов могу обратить внимание на результаты уже проведенных торгов. В бюджет поступило 142 млрд рублей, размещены заказы на строительство в России 35 краболовных судов. Такие же результаты прогнозируются и для второго этапа.

– Но это результаты с точки зрения государства. А что получил бизнес? Пока налицо лишь возросшая кредитная нагрузка на компании.

– Вы не правы. Любой судовладелец вздрагивает, отправляя в море судно, которое находится не в лучшем техническом состоянии. И никому бы не хотелось, чтобы очередной рейс закончился трагично.

Поэтому любая рыбопромышленная компания, работающая на годы вперед, заинтересована в обновлении флота, в создании безопасных и комфортных условий для труда и отдыха экипажа, в увеличении экономической отдачи от добываемого ресурса.

Наша ассоциация объединяет именно инвесторов, которые целенаправленно занимаются обновлением флота. Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что и для многих других компаний, которые пока не входят в АСРФ, такие предложения приемлемы и ими поддерживаются.

Александр ИВАНОВ, газета « Fishnews Дайджест»

Декабрь 2020 г.