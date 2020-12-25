Новости
Герб Росрыболовства

Власти определили шаги для гарантий экспорта в пандемию

Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить регламент взаимодействия с Китаем по обмену списками судов, по которым предоставляются дополнительные гарантии чистоты от COVID-19.

Ситуация, складывающаяся с доставкой продукции в порты КНР и Южной Кореи, обсуждалась на заседании оперативного штаба по подготовке к охотоморской путине. Мероприятие провел замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«В целом было отмечено, что все технические мероприятия по проведению путины проходят штатно. Основной вопрос – простои судов, связанные с ограничениями, введенными в китайских портах разгрузки», - рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Илья Шестаков сообщил , что 24 декабря состоялись переговоры с послом КНР в России, который обещал немедленно проинформировать Пекин о действиях российской стороны. В частности, о введении новых, более строгих, протоколов безопасности. «Необходимо полностью выполнять те требования, которые предъявляет китайская сторона», – отметил руководитель Росрыболовства.

«Случаи выявления COVID-19 на кораблях подрывают доверие к введенной у нас системе безопасности. В этой связи система диагностики нашей продукции и экипажей для того, чтобы исключить случаи заноса вируса со стороны российской продукции и российских судов, будет ужесточена», – заявил Илья Шестаков.

Представители Роспотребнадзора рекомендуют ввести схему, которая применяется для предприятий, работающими вахтовым методом: все сотрудники помещаются в обсерватор, где проводятся исследования не только на вирус, но и на иммуноглобулин типа G и M с последующим двухнедельным карантином. Эта методика, по словам представителей Роспотребнадзора, показала свою эффективность.

Илья Шестаков предложил совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором разработать схему, в рамках которой достичь договоренности с китайской стороной об обмене списками «чистых» судов. Это флот, в отношении которого российские власти будут давать дополнительные гарантии выполнения всех протоколов безопасности Роспотребнадзора.

«Это будут суда, которые мы признаем чистыми от COVID-19, и считаем, что эти надежные поставщики могут поставлять продукцию без прохождения дополнительных отстоев на рейде портов», – отметил глава Росрыболовства.

Совместно с Роспотребнадзором будет подготовлена специальная форма отчетности для таких компаний, причем это будут не только рыбопромысловые, но и транспортные суда.

Президенту Ассоциации добытчиков минтая Алексею Буглаку предложено рассмотреть возможность работы через другие порты. «В рамках ассоциации вы могли бы взять координационную работу по разведению логистических и транспортных потоков, такие возможности есть», – сказал Илья Шестаков.

Алексей Буглак попросил руководителя Росрыболовства рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов продукции после прибытия груза в корейские порты, когда отправитель уже точно знает объем отгружаемой продукции, название судна, на котором эта продукция пойдет. «В этом случае транспортные суда могли бы прямиком следовать в Пусан без захода в Китай и простаивания там три-четыре недели», – отметил президент АДМ. Илья Шестаков поручил проработать возможность выдачи сертификата в электронном виде через существующую систему ведения ЭПЖ с Центром системы мониторинга рыболовства и связи.

Также сертификаты безопасности продукции согласованы с властями Индонезии, что даст возможность ввести в действие временный канал поставки для переработки продукции, отметили в Росрыболовстве.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРадмкитайроспотребнадзорросрыболовствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор торговой компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Зачем рыбе красота

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Коронавирус скорректировал планы рыбаков

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Все материалы

Крупным планом

В сложную ситуацию попали 9 рыбоводных участков, созданных в охранной зоне морского заповедника. Фото предоставлено Романом Витязевым

Марифермам Приморья может выйти боком соседство с заповедником

Главная лаборатория «Нерея»

Когда рыба больше чем товар

Команда «Родных островов», волонтеры и помощники фонда собрали около 1100 продуктовых наборов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» поддержали сахалинцев в трудный год

Из-за требований по охране региональных ООПТ возникли проблемы у добытчиков корбикулы

Затейливые приоритеты псевдоэкологов в Приморье

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.