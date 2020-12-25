25 декабря 2020 года

Власти определили шаги для гарантий экспорта в пандемию

Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить регламент взаимодействия с Китаем по обмену списками судов, по которым предоставляются дополнительные гарантии чистоты от COVID-19.

Ситуация, складывающаяся с доставкой продукции в порты КНР и Южной Кореи, обсуждалась на заседании оперативного штаба по подготовке к охотоморской путине. Мероприятие провел замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«В целом было отмечено, что все технические мероприятия по проведению путины проходят штатно. Основной вопрос – простои судов, связанные с ограничениями, введенными в китайских портах разгрузки », - рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Илья Шестаков сообщил , что 24 декабря состоялись переговоры с послом КНР в России, который обещал немедленно проинформировать Пекин о действиях российской стороны. В частности, о введении новых, более строгих, протоколов безопасности. «Необходимо полностью выполнять те требования, которые предъявляет китайская сторона», – отметил руководитель Росрыболовства.

«Случаи выявления COVID-19 на кораблях подрывают доверие к введенной у нас системе безопасности. В этой связи система диагностики нашей продукции и экипажей для того, чтобы исключить случаи заноса вируса со стороны российской продукции и российских судов, будет ужесточена», – заявил Илья Шестаков.

Представители Роспотребнадзора рекомендуют ввести схему, которая применяется для предприятий, работающими вахтовым методом: все сотрудники помещаются в обсерватор, где проводятся исследования не только на вирус, но и на иммуноглобулин типа G и M с последующим двухнедельным карантином. Эта методика, по словам представителей Роспотребнадзора, показала свою эффективность.

Илья Шестаков предложил совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором разработать схему, в рамках которой достичь договоренности с китайской стороной об обмене списками «чистых» судов. Это флот, в отношении которого российские власти будут давать дополнительные гарантии выполнения всех протоколов безопасности Роспотребнадзора.

«Это будут суда, которые мы признаем чистыми от COVID-19, и считаем, что эти надежные поставщики могут поставлять продукцию без прохождения дополнительных отстоев на рейде портов», – отметил глава Росрыболовства.

Совместно с Роспотребнадзором будет подготовлена специальная форма отчетности для таких компаний, причем это будут не только рыбопромысловые, но и транспортные суда.

Президенту Ассоциации добытчиков минтая Алексею Буглаку предложено рассмотреть возможность работы через другие порты. «В рамках ассоциации вы могли бы взять координационную работу по разведению логистических и транспортных потоков, такие возможности есть», – сказал Илья Шестаков.

Алексей Буглак попросил руководителя Росрыболовства рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов продукции после прибытия груза в корейские порты, когда отправитель уже точно знает объем отгружаемой продукции, название судна, на котором эта продукция пойдет. «В этом случае транспортные суда могли бы прямиком следовать в Пусан без захода в Китай и простаивания там три-четыре недели», – отметил президент АДМ. Илья Шестаков поручил проработать возможность выдачи сертификата в электронном виде через существующую систему ведения ЭПЖ с Центром системы мониторинга рыболовства и связи.

Также сертификаты безопасности продукции согласованы с властями Индонезии, что даст возможность ввести в действие временный канал поставки для переработки продукции, отметили в Росрыболовстве.

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