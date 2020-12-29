29 декабря 2020 года

Рыбаки просят Викторию Абрамченко защитить краба и ежа

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обратилась к вице-премьеру Виктории Абрамченко: объединение призывает ускорить рассмотрение вопросов с оформлением поставок живых морепродуктов.

Проблемы в сфере оформления поставок живых морепродуктов переплелись со сложностями пограничных переходов. Перед автомобильным пунктом пропуска «Краскино» в Приморском крае, через который традиционно поставляются в Китай живые морепродукты, скопилась очередь из машин. Компании понимают, что не успеют пройти со скоропортящимся грузом до конца года. Между тем с нового года потребуются уже новые лицензии на экспорт - без них оформление товара невозможно, заявил Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Между тем проблемы с регламентом Росприроднадзора об оформлении поставок живых морепродуктов так и не решены: порядок, вступивший в силу летом, не учитывает специфику работы предприятий, и бизнес-сообщество добивалось его изменения. Также отраслевые объединения поднимали вопрос об отмене лицензирования Минпромторга на экспорт живых морепродуктов в целом. Ассоциации ждали заседания правительственной комиссии, на котором должна была рассматриваться эта тема, но мероприятие несколько раз переносилось и пока так и не состоялось.

В сложной ситуации, грозящей миллионными убытками, оказались поставщики живого краба и ежа. В пандемию экспорт и так осуществлять непросто, но к этому добавляются еще и проблемы в регулировании на национальном уровне, подчеркнул Максим Козлов. АРСО попросила Викторию Абрамченко добиться решения проблемы, чтобы не допустить остановки предприятий. О важности скорейшего урегулирования вопроса заявили и в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

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