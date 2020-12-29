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На Адмиралтейских верфях начали резку металла для пятого из серии супертраулеров Русской рыбопромышленной компании. Фото пресс-службы РРПК

Пятый супертраулер РРПК заложат в будущем году

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге начали резку металла для пятого из серии супертраулеров Русской рыбопромышленной компании. В следующем году специалисты планируют заложить киль на стапеле, а в 2023 г. – ввести судно в эксплуатацию.

Серия из 10 судов строится по два в год с интервалом около года между парами. Первая пара супертраулеров уже спущена на воду, корпуса второй пары собираются на стапеле. Общий объем инвестиций в строительство серии на Адмиралтейских верфях – более 65 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК. Работы ведутся в рамках государственной программы инвестквот.

«Русская рыбопромышленная компания уже получила в свое распоряжение первый супертраулер, построенный за рамками программы инвестиционных квот, - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. – С учетом его строительства, а в скором времени и первого опыта эксплуатации, строится серия на Адмиралтейских верфях. С каждым новым судном мы оттачиваем технологию, наращиваем темпы работ и успешно продвигаемся в проекте, совместно с судостроителями преодолевая все сложности, без которых такое масштабное строительство, конечно же, невозможно».

Каждый супертраулер для Русской рыбопромышленной компании рассчитан на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне, отметили в пресс-службе.

Новые суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Прежде всего, филе минтая и нового высококачественного продукта - сурими. Мощность такой фабрики увеличена более чем вдвое по сравнению с аналогами, заявили в РРПК.

На новых супертраулерах обеспечивается максимально доступный уровень энергоэффективности и экологичности. Ожидается, что выбросы CO2 на тонну добытой рыбы будут снижены в два раза по сравнению с показателями судов, используемых сегодня.

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Fishnews

  • На Адмиралтейских верфях начали резку металла для пятого из серии супертраулеров Русской рыбопромышленной компании. Фото пресс-службы РРПК
  • Каждый супертраулер для Русской рыбопромышленной компании рассчитан на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы. Фото пресс-службы РРПК
  • На Адмиралтейских верфях начали резку металла для пятого из серии супертраулеров Русской рыбопромышленной компании. Фото пресс-службы РРПК
  • На Адмиралтейских верфях начали резку металла для пятого из серии супертраулеров Русской рыбопромышленной компании. Фото пресс-службы РРПК
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