12 января 2021 года

Предприятия все еще ждут постановление о выводе краба из резерва

Постановление о механизмах перевода нераспределенных квот вылова крабов в инвестиционных целях так до сих и не вышло. Решение этого вопроса по-прежнему актуально для рыбаков, отмечают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

В июне Минсельхоз представил проект изменений в положение о распределении общего допустимого улова по видам квот. Позднее Росрыболовство сообщило, что подготовленный документ передан в правительство.

Поправки были призваны решить проблему с возвращением в хозяйственный оборот более 8,5 тыс. тонн квот вылова глубоководных крабов на Дальневосточном бассейне. Однако до конца 2020 г. постановление не вышло – объемы так и не стали доступны для освоения.

При четвертой попытке Росрыболовства продать доли квот добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях (то есть с обязательствами по строительству судов) на четыре лота заявилась одна компания - за ней, как за единственным заявителем, и были закреплены лимиты. Однако два лота так и остались невостребованными.

«Торги по ним планируется провести 2 февраля. Мы не раз заявляли, что выставлять на аукцион с обязательством по постройке судна такие специфические объекты промысла нецелесообразно. Но даже если на эти объемы найдутся желающие, по правилам к освоению они смогут приступить только в следующем году. Между тем в этом году опять образовался резерв под инвестквоты – вопрос с переводом его в промышленные квоты по-прежнему актуален», - заявил Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Если проблему не решить, объемы опять выпадут из освоения – это неэффективный подход государства к ресурсу, считает руководитель АРПП.

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