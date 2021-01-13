13 января 2021 года

Камчатка рассказала о начале минтаевой путины

Предприятия Камчатки работают в охотоморской минтаевой экспедиции, все мероприятия по организации путины выполнены, сообщили в краевом правительстве. В то же время перед рыбаками по-прежнему стоит вопрос отгрузок продукции в условиях пандемии.

Общий допустимый улов минтая в северной части Охотского моря составляет 1,060 млн тонн. Из этого объема камчатским рыбакам надлежит освоить порядка 400 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Сейчас со стороны Китая, насколько нам известно, ведется работа по выработке процедур, которые позволят обеспечить профилактику коронавирусной инфекции при экспорте рыбной продукции. Мы еще накануне минтаевой путины понимали, что такое развитие событий вполне возможно, поэтому губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился в правительство Российской Федерации в связи с тем, что данная ситуация может существенно отразиться на экономике рыбодобывающих предприятий и, соответственно, на экономике региона. Сейчас активную работу по урегулированию сложившейся ситуации ведет Росрыболовство», – заявил министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Ранее руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков поручил совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором разработать регламент, который бы давал дополнительные гарантии чистоты судов от COVID-19.

В Китае рыба перерабатывается для дальнейшей поставки в другие страны. «Найти альтернативу таким производственным мощностям сейчас очень сложно. Однако это правильная задача для нашего государства. Подобные случаи требуют от нас поиска стратегических решений, в первую очередь по переносу переработки на российский берег. Такая работа, конечно, требует времени и создания благоприятных условий для реализации больших инвестиционных проектов», — отметил Андрей Здетоветский.

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