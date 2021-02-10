10 февраля 2021 года

Под береговые заводы приготовят квоты

Росрыболовство считает необходимым продолжить реализацию программы инвестиционных квот для строительства новых береговых заводов, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Необходимость развития собственной береговой переработки обсуждалась на совещании, которое проводил во Владивостоке вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Встреча была организована в связи с проблемами, с которыми столкнулись российские экспортеры при поставках через Китай.

Для стимулирования развития собственной переработки планируется использовать программу инвестиционных квот. Уже сейчас береговые предприятия, построенные с использованием этого механизма, позволяют принять достаточно большой объем сырья, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Ранее ведомство уже выступило с предложением выделить дополнительный объем квот для обновления флота на Дальневосточном бассейне. При этом планируется учесть загруженность верфей уже имеющимися заказами до 2023 г.

По береговым заводам предлагается не дожидаться этого срока. «Мы считаем, что можно уже по рыбоперерабатывающим заводам такой механизм запускать как можно раньше», – сообщил Fishnews глава Росрыболовства.

Напомним, что по итогам 2020 г. в эксплуатацию на Дальнем Востоке было введено 9 береговых предприятий под инвестиционные квоты: в Приморье, на Камчатке и Курилах.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews