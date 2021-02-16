16 февраля 2021 года

Лосось обещает поле для дискуссий

На международной конференции в Южно-Сахалинске ожидается интересное обсуждение по состоянию запасов тихоокеанских лососей, отметили руководители отраслевых ассоциаций на встрече Fishnews Online.

Международная конференция, посвященная тихоокеанским лососям, пройдет 19 февраля на Сахалине. В онлайн-формате к обсуждению присоединятся специалисты из других российских регионов и стран. С инициативой выступило Федеральное агентство по рыболовству.

Результаты путины прошлого года еще раз показали важность изучения лососей и факторов, влияющих на состояние ресурса. В 2020 г. негативная ситуация с подходами сложилась по целому ряду районов, причем не только в России, но и за рубежом. Причины этого и предстоит обсудить на конференции с участием экспертов стран Северной Пацифики, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Дискуссия, по всей видимости, будет очень интересная», – считает он.

Российская наука уже дала стартовые прогнозы на путину нынешнего года. Пока ожидается вылов 459,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В регионах приступили к обсуждению первых планов на путину. По Северо-Охотоморской подзоне ситуация более-менее известна, по Амуру пока ясности нет, отметил на встрече Fishnews Online президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. После 20 февраля ожидается обсуждение проекта региональной стратегии по организации добычи на 2021 г. Пока в крае прогнозируется вылов около 37 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

В Сахалинской области стартовый прогноз составляет около 45 тыс. тонн. «У нас идет активное обсуждение, что, вероятно, придется закрывать для промысла целые районы, так как надеяться на высокие подходы горбуши не приходится», – рассказал Максим Козлов.

Напомним, что стратегии на путину по регионам традиционно рассматривает и принимает весной Дальневосточный научно-промысловый совет (ДВНПС).

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