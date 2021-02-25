25 февраля 2021 года

Рыбакам готовят стимулы для дальнего промысла

Профильные ведомства должны проработать механизмы по компенсации затрат на топливо для лова в зарубежных водах и по государственной поддержке добычи криля. Поручения дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Планы по субсидированию затрат на топливо для промысла в удаленных районах и господдержке строительства судов-крилеловов ранее озвучил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. О подготовке соответствующих постановлений правительства глава ведомства рассказал на заседании правкомиссии по вопросам развития рыбного хозяйства, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

По итогам встречи даны соответствующие поручения, сообщает корреспондент Fishnews. Так, Минсельхоз и Росрыболовство должны совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить внесение в правительство проекта постановления, определяющего правила субсидирования затрат на топливо для рыболовства в районах действия международных договоров РФ. Срок – 5 апреля 2021 г.

Еще одна задача поставлена Росрыболовству. Федеральному агентству совместно с заинтересованными федеральными ведомствами нужно подготовить и представить в правительство предложения по организации добычи криля. В том числе о возможных мерах государственной поддержки. Срок – 22 марта текущего года.

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